〔中国能源〕中石化集团启动首个页岩气项目,今年底产能达3-5亿立方米

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透北京5月15日电---亚洲最大炼油商--中国石油化工集团近日正式启动其首个页岩气产能建设项目,预计到2012年底,涪陵地区页岩气年产能3-5亿立方米.
中石化网站援引中国石化报周二报导并称,该项目实施将对中国页岩气勘探开发进程产生积极的推动作用.而到2013年,涪陵地区的页岩气年产能将达到10亿立方米.
中国才刚刚开始涉足其庞大的页岩气资源,政府希望未来数年可以通过合适的技术来开采这一资源.
根据页岩气十二五(2011-2015年)规划,中国将2015年产量目标定为65亿立方米.且"十二五"期间,中国目标探明页岩气地质储量为6,000亿立方米,可采储量2,000亿.
中石化曾表示,到2015年公司页岩气产量目标约为20亿立方米,约占中国十二五页岩气规划目标的1/3.此前,壳牌(RDSa.L)已与中石油在富顺-永川区块开展合作.
中国的页岩气资源广泛分布于四川、重庆、贵州、湖北、湖南、陕西、新疆等地区,目前共有19个页岩气勘探开发区.
中石化集团为中国石油化工股份有限公司(0386.HK)(600028.SS)的母公司.(完)
--发稿 尹嫄婷; 审校 张喜良
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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