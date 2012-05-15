〔中国能源〕中石化集团启动首个页岩气项目,今年底产能达3-5亿立方米

路透北京5月15日电---亚洲最大炼油商--中国石油化工集团近日正式启动其首个页岩气产能建设项目,预计到2012年底,涪陵地区页岩气年产能3-5亿立方米.

中石化网站援引中国石化报周二报导并称,该项目实施将对中国页岩气勘探开发进程产生积极的推动作用.而到2013年,涪陵地区的页岩气年产能将达到10亿立方米.

中国才刚刚开始涉足其庞大的页岩气资源,政府希望未来数年可以通过合适的技术来开采这一资源.

根据页岩气十二五(2011-2015年)规划,中国将2015年产量目标定为65亿立方米.且"十二五"期间,中国目标探明页岩气地质储量为6,000亿立方米,可采储量2,000亿.

中石化曾表示,到2015年公司页岩气产量目标约为20亿立方米,约占中国十二五页岩气规划目标的1/3.此前,壳牌(RDSa.L)已与中石油在富顺-永川区块开展合作.

中国的页岩气资源广泛分布于四川、重庆、贵州、湖北、湖南、陕西、新疆等地区,目前共有19个页岩气勘探开发区.

中石化集团为中国石油化工股份有限公司(0386.HK)(600028.SS)的母公司.(完)