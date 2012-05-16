更正:《欧洲经济焦点》欧元区避开技术性衰退,但成员国表现差异扩大

(更正:正文倒数第四段应为"在历经10年的生产力下滑后",而非"在历经一个世纪的生产力下滑后")

* 欧元区第一季GDP与前季持平

* 德国第一季GDP成长0.5%,好于预期

* 法国第一季GDP亦持平于前季,去年第四季为正增长

* 意大利第一季GDP萎缩0.8%,代表了南欧受困国家表现

路透布鲁塞尔5月15日电---欧元区经济在2012年初勉强避开衰退,但区内债务危机使法国和意大利经济失去活力,并导致这两国与德国经济的差距扩大.

欧盟统计局周二公布,欧元区第一季国内生产总值(GDP)为零增长.这略好于分析师预估的下滑0.2%,并帮助经济避开技术性衰退.2011年第四季欧元区经济萎缩0.3%.[ID:nSB1546494]

德国经济出人意料地强劲,第一季扩张了0.5%,在法国经济停滞且意大利数据弱于预期之际,似乎是德国挽救了欧元区陷入衰退的命运.

"德国在引领欧元区,但这并不意味着将出现强劲反弹,撙节举措尚未结束,而且南欧经济体正在苦苦挣扎,"丹麦盛宝银行(Saxo Bank)资深分析师Mads Koefoed表示,"我们预计未来一年经济将停滞或非常温和地成长."

欧洲多数地区的企业和家庭勉强摆脱2009年金融危机后没多久,再次受到打击,因政府削减支出以缩减预算赤字,企业则冻结了投资计划.

尽管今年已经举行两次峰会,而且下周还计划举行下一场峰会,但欧盟领导人一直未能找到恢复成长的途径.很多南欧国家又反对撙节举措,马德里举行大规模抗议活动,且希腊最近大选中激进政党获得支持.

1月时关于欧元区将在2012年很快复苏的乐观看法已经落空,因制造业活动、消费者和企业信心萎缩,而且欧元区每10个工人中就有一个人失业.

"欧元区经济...不大可能很快复苏,"花旗集团驻伦敦的分析师Jurgen Michels表示.

德国经济受精密仪器和豪华车出口提振,从2011年第四季萎缩0.2%中恢复.

奥地利、斯洛文尼亚和芬兰也公布温和经济成长.

**德国对南欧**

但是对于欧元区其他成员国而言,减赤做法是以牺牲成长为代价,使得其更难满足欧盟要求的目标,从而引发对如此大幅减赤合理性的质疑.

阿姆斯特丹荷兰银行的Joost Beaumont表示,"欧元区分化愈发明显,最需进行结构性改革的二线国家大幅萎缩,而德国一骑绝尘."

欧元区第三大经济体--意大利第一季GDP萎缩0.8%,幅度超预期且是连续第三季萎缩.

在历经10年的生产力下滑后,债务危机影响把竞争障碍、严厉监管和官僚主义如何拖累经济并损及投资和荣景置于聚光灯下.

"技术性衰退至少还要持续几个季度,"ING分析师Paolo Pizzoli表示.

西班牙经济已经处于衰退中,该国第一季GDP较前季萎缩0.3%.希腊在经历地产泡沫破灭后,一直在削减巨额赤字及重建银行业上步履维艰.

连富国荷兰2012年第一季的GDP亦连续第三个季度萎缩,较前季下降0.2%,凸显了危机造成的损害有多么大.(完)