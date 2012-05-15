〔澳洲个股〕澳新银行将投资3亿美元,用于扩张中国业务

路透悉尼/北京5月15日电---澳新银行(澳盛银行,ANZ)(ANZ.AX)周二表示,将再投资3亿美元以支持中国子公司业务扩张,因其寻求提高在中国的市场地位.

ANZ执行长Mike Smith在北京表示,该行接近获得在中国提供零售银行服务的许可,并称其还计划提供财富管理服务.

ANZ在北京、上海、重庆和广州有六个网点,该行计划在未来五到10年将中国网点增加至20个.Smith说该行考虑在杭州开设新网点.(完)