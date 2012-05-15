〔澳洲个股〕澳新银行将投资3亿美元,用于扩张中国业务

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透悉尼/北京5月15日电---澳新银行(澳盛银行,ANZ)(ANZ.AX)周二表示,将再投资3亿美元以支持中国子公司业务扩张,因其寻求提高在中国的市场地位.
ANZ执行长Mike Smith在北京表示,该行接近获得在中国提供零售银行服务的许可,并称其还计划提供财富管理服务.
ANZ在北京、上海、重庆和广州有六个网点,该行计划在未来五到10年将中国网点增加至20个.Smith说该行考虑在杭州开设新网点.(完)
--编译 杜明霞;审校 王冠中
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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