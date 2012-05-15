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货币新闻 | 2012年 5月 15日 星期二 18:34 BJT

〔美国新股〕Facebook的IPO拟发行3.374亿股,定价34-38美元--SEC文件

路透5月15日电---美国证券交易委员会(SEC)文件显示,社交网站Facebook(FB.O)IPO拟发行3.374亿股股份,每股定价34-38美元.之前预计的每股定价为28-35美元,发行规模亦为3.374亿股.(完)

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