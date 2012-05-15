〔国际油市〕印度官员对美特使表示将继续削减伊朗原油进口--消息

标题新闻：自由港印尼Grasberg铜矿不会恢复正常运营，2017年日产量将降至9.5万吨--公司文件
注：自由港为美国自由港麦克默伦铜金矿公司(Freeport-McMoRan Inc)的简称。 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透新德里5月15日电---一位知情人士表示,印度周二对美国特使Carlos Pascual表示其将继续削减自伊朗的原油进口,但并未讨论削减的目标和时间表.
Pascual在新德里会晤了印度外交官员.消息人士称,双方还讨论了美国金融制裁的豁免事宜,但未形成结论.
该消息人士称,双方还讨论了印度大幅削减进口伊朗化肥的事宜,不过也未有最终定论.(完)
--编译 王洋;审校 吴云凌
注：自由港为美国自由港麦克默伦铜金矿公司(Freeport-McMoRan Inc)的简称。 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透东京3月1日 - 日本自民党总裁特别辅佐西村康稔周三表示，日本将在与美国进行经济对话时告诉对方，对进口商品开征边境税不应该违反世界贸易组织(WTO)规则。
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