〔国际油市〕印度官员对美特使表示将继续削减伊朗原油进口--消息

路透新德里5月15日电---一位知情人士表示,印度周二对美国特使Carlos Pascual表示其将继续削减自伊朗的原油进口,但并未讨论削减的目标和时间表.

Pascual在新德里会晤了印度外交官员.消息人士称,双方还讨论了美国金融制裁的豁免事宜,但未形成结论.

该消息人士称,双方还讨论了印度大幅削减进口伊朗化肥的事宜,不过也未有最终定论.(完)