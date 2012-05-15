〔马来西亚期市〕棕榈油期货从三个月低点反弹,受逢低买盘支撑

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透新加坡5月15日电---马来西亚棕榈油期货周二受逢低买盘激励反弹,上日曾跌至三个月低点.不过市场仍然担心,如果希腊退出欧元区,棕榈油需求恐受打击.
一些交易商认为市场已经超卖,买兴随之浮现.本月前15天马来西亚棕榈油出口略为改善,强化了全球经济不确定环境下棕榈油基本面依然稳健的看法.
马来西亚衍生品交易所指标7月棕榈油合约FCPOc3收涨2.4%,至每吨3,226马币(1,048美元).该合约周一收报3,150马币,为2月13日以来最低.
船货调查机构Intertek Testing Services的数据显示,5月1-15日马来西亚棕榈油出口略增长0.7%至599,044吨,反映出该食用油的需求依然稳健.(完)
--编译 吴云凌;审校 王洋
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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