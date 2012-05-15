〔马来西亚期市〕棕榈油期货从三个月低点反弹,受逢低买盘支撑

路透新加坡5月15日电---马来西亚棕榈油期货周二受逢低买盘激励反弹,上日曾跌至三个月低点.不过市场仍然担心,如果希腊退出欧元区,棕榈油需求恐受打击.

一些交易商认为市场已经超卖,买兴随之浮现.本月前15天马来西亚棕榈油出口略为改善,强化了全球经济不确定环境下棕榈油基本面依然稳健的看法.

马来西亚衍生品交易所指标7月棕榈油合约FCPOc3收涨2.4%,至每吨3,226马币(1,048美元).该合约周一收报3,150马币,为2月13日以来最低.

船货调查机构Intertek Testing Services的数据显示,5月1-15日马来西亚棕榈油出口略增长0.7%至599,044吨,反映出该食用油的需求依然稳健.(完)