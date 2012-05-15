版本:
中国
亚洲 | 2012年 5月 15日 星期二 19:44 BJT

〔亚洲橡胶〕5月15日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

路透5月15日电---以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚盘收市价:

合约 日盘 成交量 晚盘 成交量

* 5月 256.2 29 257.3 10

* 6月 258.9 84 263.5 14

* 7月 262.5 114 266.9 32

* 8月 265.9 181 270.0 77

* 9月 268.5 1343 273.3 339

* 10月 270.1 6792 275.0 1625

* TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分,因此当日0630GMT的报价是当日官方收盘价.

* TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台,并在0800GMT-1400GMT之间增加了晚盘.橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT.

* 浏览之前的TOCOM期胶报导请点选[RUB/ASCN].(完)

--编译 王洋;审校 吴云凌

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐