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货币新闻 | 2012年 5月 15日 星期二 20:57 BJT

更正:〔表格〕纽约联邦储备银行5月制造业指数为17.09,市场预期为8.50

(更正:内文表格最后一列的日期应为"2012年1月",非"2011年1月")

路透5月15日电---美国纽约联邦储备银行周二公布,5月制造业指数升至17.09,路透调查预估为8.50.4月为6.56.

以下为分项指数:

2012年5月 2012年4月 2012年3月 2012年2月 2012年1月

制造业指数 17.09 6.56 20.21 19.53 13.48

投入物价 37.35 45.78 50.62 25.88 26.37

产出物价 12.05 19.28 13.58 15.29 23.08

新订单 8.32 6.48 6.84 9.73 13.70

出货 24.14 6.41 18.21 22.79 21.69

交货时间 0.00 4.82 7.41 1.18 -3.30

库存 4.82 1.20 0.00 -4.71 6.59

未完成订单 -4.82 -7.23 -1.23 -7.06 -5.49

员工数 20.48 19.28 13.58 11.76 12.09

一周平均工时 12.05 6.02 18.52 7.06 6.59 (完)

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--编译 李春喜;审校 吴云凌/王洋

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