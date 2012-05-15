更正:〔表格〕纽约联邦储备银行5月制造业指数为17.09,市场预期为8.50

全球贸易：日本将告诉美国要尊重WTO规则--首相顾问
路透东京3月1日 - 日本自民党总裁特别辅佐西村康稔周三表示，日本将在与美国进行经济对话时告诉对方，对进口商品开征边境税不应该违反世界贸易组织(WTO)规则。
(更正:内文表格最后一列的日期应为"2012年1月",非"2011年1月")
路透5月15日电---美国纽约联邦储备银行周二公布,5月制造业指数升至17.09,路透调查预估为8.50.4月为6.56.
以下为分项指数:
2012年5月 2012年4月 2012年3月 2012年2月 2012年1月
制造业指数 17.09 6.56 20.21 19.53 13.48
投入物价 37.35 45.78 50.62 25.88 26.37
产出物价 12.05 19.28 13.58 15.29 23.08
新订单 8.32 6.48 6.84 9.73 13.70
出货 24.14 6.41 18.21 22.79 21.69
交货时间 0.00 4.82 7.41 1.18 -3.30
库存 4.82 1.20 0.00 -4.71 6.59
未完成订单 -4.82 -7.23 -1.23 -7.06 -5.49
员工数 20.48 19.28 13.58 11.76 12.09
一周平均工时 12.05 6.02 18.52 7.06 6.59 (完)
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--编译 李春喜;审校 吴云凌/王洋
路透东京3月1日 - 日本自民党总裁特别辅佐西村康稔周三表示，日本将在与美国进行经济对话时告诉对方，对进口商品开征边境税不应该违反世界贸易组织(WTO)规则。
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路透北京3月1日 - 中国广东省深圳市中级法院周二判决香港中旅（集团）有限公司原副董事长王帅廷受贿、贪污案，一审宣判被告人因构成受贿罪、贪污罪，依法数罪并罚，执行有期徒刑16年，并处罚金120万元人民币。 据新华社当日晚间报导，法院判决王帅廷以受贿罪判处有期徒刑九年，并处罚金40万元；以贪污罪判处有期徒刑10年，并处罚金80万元，决定执行有期徒刑16年，并处罚金120万元。对扣押在案的受贿赃款赃物依法上缴国库，扣押在案的贪污赃款退还被害单位。