〔国际油市〕亚洲燃料油上涨,受中国光汇石油强劲买盘提振

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透新加坡5月15日电---亚洲燃料油市场周二上涨,380-cst燃料油位于11周高点,近月三个跨月价差上涨逾1美元,受中国光汇石油强劲买盘提振.
中国买家在互换和实货市场活跃,购买了所有的6万吨5月380-cst燃料油和13.5万吨6月380-cst互换合约.
此外,日内成交的八笔380-cst现货燃料油交易中,光汇石油也购买了七笔,推动380-cst的价差涨至每吨4美元上方,为2月24日以来最高.
不过市场预计高供应量将一直持续到6月,当月西方套利的油品到货维持在300万吨以上.
印度石油公司(Indian Oil Corp, IOC)向Emirates National Oil Company(ENOC)出售了3万吨6月1-3日从印度Chennai提货的380-cst燃料油,价格为未对外公布.
此外,Kuwait Petroleum Corp(KPC)也出售了8万吨6月3-4日提货的裂解燃料油.
油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘
现货180CST燃料油 FO180-SIN 677.65 9.45 1.41 668.20
现货380CST燃料油 FO380-SIN 669.30 7.65 1.16 661.65
新加坡船用燃料油 BK380-B-SIN 674.50 10.50 1.58 664.00
380CST船用燃料油升水 5.20 2.85 121.28 2.35
180CST燃料油价差 FO180-SIN-DIF 3.50 1.20 52.17 2.30
380CST燃料油价差 FO380-SIN-DIF 4.05 0.05 1.25 4.00 (完)
--编译 李春喜;审校 吴云凌
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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