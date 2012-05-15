〔国际油市〕亚洲燃料油上涨,受中国光汇石油强劲买盘提振

路透新加坡5月15日电---亚洲燃料油市场周二上涨,380-cst燃料油位于11周高点,近月三个跨月价差上涨逾1美元,受中国光汇石油强劲买盘提振.

中国买家在互换和实货市场活跃,购买了所有的6万吨5月380-cst燃料油和13.5万吨6月380-cst互换合约.

此外,日内成交的八笔380-cst现货燃料油交易中,光汇石油也购买了七笔,推动380-cst的价差涨至每吨4美元上方,为2月24日以来最高.

不过市场预计高供应量将一直持续到6月,当月西方套利的油品到货维持在300万吨以上.

印度石油公司(Indian Oil Corp, IOC)向Emirates National Oil Company(ENOC)出售了3万吨6月1-3日从印度Chennai提货的380-cst燃料油,价格为未对外公布.

此外,Kuwait Petroleum Corp(KPC)也出售了8万吨6月3-4日提货的裂解燃料油.

油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘

现货180CST燃料油 FO180-SIN 677.65 9.45 1.41 668.20

现货380CST燃料油 FO380-SIN 669.30 7.65 1.16 661.65

新加坡船用燃料油 BK380-B-SIN 674.50 10.50 1.58 664.00

380CST船用燃料油升水 5.20 2.85 121.28 2.35

180CST燃料油价差 FO180-SIN-DIF 3.50 1.20 52.17 2.30

380CST燃料油价差 FO380-SIN-DIF 4.05 0.05 1.25 4.00 (完)