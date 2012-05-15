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货币新闻 | 2012年 5月 15日 星期二 21:11 BJT

〔希腊政经〕希腊各党派未就成立新政府达成一致,谈判终止

路透雅典5月15日电---希腊反对外部救助计划的保守派领导人KAMMENOS称未就组阁事宜达成协议.(完)

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