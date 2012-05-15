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货币新闻 | 2012年 5月 15日 星期二 21:22 BJT

〔表格〕美国3月整体净资本流出499亿美元,2月修正后为流入926亿

路透华盛顿5月15日电---美国财政部周二公布,3月整体净资本流出499亿美元,2月修正后为流入926亿美元.

截至3月中国持有美国公债规模为1.1699万亿美元,2月为1.1552万亿美元.

以下为财政部公布的美国国际资本流动报告(TIC)的详细数据(如未说明单位均为10亿美元,数据未经季节调整):

3月 2月 1月

月度资本净流入 -49.9 92.6 3.6

民间 -57.7 70.6 -4.3

官方 7.8 22.1 7.9

外资净买入长期证券 19.0 -4.6 86.1

通过换股等非交易途径买入 -17.1 -14.7 -16.2

通过交易途径净买入 36.2 10.1 102.4

外资净买入美国证券 22.3 24.8 95.7

民间 -4.0 6.2 61.7

官方 26.3 18.6 34.0

外资净买入长期美国证券:

美国公债 20.5 15.4 83.9

美国机构债 -6.7 10.1 9.6

美国股票 7.0 7.6 3.5

美国公司债 1.5 -8.2 -1.3

主要外国投资者持有的美国公债:

中国大陆 1169.9 1155.2 1166.2

日本 1083.0 1085.4 1082.8

石油出口国家 254.5 264.9 264.8

巴西 237.4 228.4 228.2

加勒比海金融中心

(Carib Bnkng Ctrs) 224.8 231.7 223.5

台湾 184.4 183.7 178.4

瑞士 147.8 145.3 146.4

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