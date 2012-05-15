〔表格〕美国3月整体净资本流出499亿美元,2月修正后为流入926亿

全球贸易：日本将告诉美国要尊重WTO规则--首相顾问
路透东京3月1日 - 日本自民党总裁特别辅佐西村康稔周三表示，日本将在与美国进行经济对话时告诉对方，对进口商品开征边境税不应该违反世界贸易组织(WTO)规则。
路透华盛顿5月15日电---美国财政部周二公布,3月整体净资本流出499亿美元,2月修正后为流入926亿美元.
截至3月中国持有美国公债规模为1.1699万亿美元,2月为1.1552万亿美元.
以下为财政部公布的美国国际资本流动报告(TIC)的详细数据(如未说明单位均为10亿美元,数据未经季节调整):
3月 2月 1月
月度资本净流入 -49.9 92.6 3.6
民间 -57.7 70.6 -4.3
官方 7.8 22.1 7.9
外资净买入长期证券 19.0 -4.6 86.1
通过换股等非交易途径买入 -17.1 -14.7 -16.2
通过交易途径净买入 36.2 10.1 102.4
外资净买入美国证券 22.3 24.8 95.7
民间 -4.0 6.2 61.7
官方 26.3 18.6 34.0
外资净买入长期美国证券:
美国公债 20.5 15.4 83.9
美国机构债 -6.7 10.1 9.6
美国股票 7.0 7.6 3.5
美国公司债 1.5 -8.2 -1.3
主要外国投资者持有的美国公债:
中国大陆 1169.9 1155.2 1166.2
日本 1083.0 1085.4 1082.8
石油出口国家 254.5 264.9 264.8
巴西 237.4 228.4 228.2
加勒比海金融中心
(Carib Bnkng Ctrs) 224.8 231.7 223.5
台湾 184.4 183.7 178.4
瑞士 147.8 145.3 146.4
路透东京3月1日 - 日本自民党总裁特别辅佐西村康稔周三表示，日本将在与美国进行经济对话时告诉对方，对进口商品开征边境税不应该违反世界贸易组织(WTO)规则。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选
路透北京3月1日 - 中国广东省深圳市中级法院周二判决香港中旅（集团）有限公司原副董事长王帅廷受贿、贪污案，一审宣判被告人因构成受贿罪、贪污罪，依法数罪并罚，执行有期徒刑16年，并处罚金120万元人民币。 据新华社当日晚间报导，法院判决王帅廷以受贿罪判处有期徒刑九年，并处罚金40万元；以贪污罪判处有期徒刑10年，并处罚金80万元，决定执行有期徒刑16年，并处罚金120万元。对扣押在案的受贿赃款赃物依法上缴国库，扣押在案的贪污赃款退还被害单位。