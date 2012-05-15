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货币新闻 | 2012年 5月 15日 星期二 21:46 BJT

〔美国经济〕财长盖特纳称长期而言美财政赤字不可持续

路透华盛顿5月15日电---美国财政盖特纳周二表示,美国预算赤字长期而言不可持续,并警告议会若美国不能解决自身的财政问题,全球其它国家将不会一直对美国的政治体系抱有信心.(完)

--编译 王洋;审校 于春红

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