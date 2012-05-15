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货币新闻 | 2012年 5月 15日 星期二 21:52 BJT

〔路透调查〕第二季美国GDP成长年率预估下调至2.0%,第三季料为2.4%

路透纽约5月15日电---一项路透调查显示:

* 第二季美国经济成长年率预估下调至2.0%,第三季料为2.4%(前次调查的预测分别为成长2.2%和成长2.5%)

* 2012年美国国内生产总值(GDP)料成长2.3%(与前次调查相同)

* 2012年第二季美国消费者物价指数(CPI)涨幅料为2.3%,2012年全年料亦为2.3%

* 第二季美国非农就业岗位增幅料平均为15.5万个(低于前次调查的17万个)

* 美联储实施第三轮量化宽松措施的机率为30%(与前次调查相同).(完)

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