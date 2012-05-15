〔路透调查〕第二季美国GDP成长年率预估下调至2.0%,第三季料为2.4%

全球贸易：日本将告诉美国要尊重WTO规则--首相顾问
路透东京3月1日 - 日本自民党总裁特别辅佐西村康稔周三表示，日本将在与美国进行经济对话时告诉对方，对进口商品开征边境税不应该违反世界贸易组织(WTO)规则。
路透纽约5月15日电---一项路透调查显示:
* 第二季美国经济成长年率预估下调至2.0%,第三季料为2.4%(前次调查的预测分别为成长2.2%和成长2.5%)
* 2012年美国国内生产总值(GDP)料成长2.3%(与前次调查相同)
* 2012年第二季美国消费者物价指数(CPI)涨幅料为2.3%,2012年全年料亦为2.3%
* 第二季美国非农就业岗位增幅料平均为15.5万个(低于前次调查的17万个)
* 美联储实施第三轮量化宽松措施的机率为30%(与前次调查相同).(完)
路透东京3月1日 - 日本自民党总裁特别辅佐西村康稔周三表示，日本将在与美国进行经济对话时告诉对方，对进口商品开征边境税不应该违反世界贸易组织(WTO)规则。
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路透北京3月1日 - 中国广东省深圳市中级法院周二判决香港中旅（集团）有限公司原副董事长王帅廷受贿、贪污案，一审宣判被告人因构成受贿罪、贪污罪，依法数罪并罚，执行有期徒刑16年，并处罚金120万元人民币。 据新华社当日晚间报导，法院判决王帅廷以受贿罪判处有期徒刑九年，并处罚金40万元；以贪污罪判处有期徒刑10年，并处罚金80万元，决定执行有期徒刑16年，并处罚金120万元。对扣押在案的受贿赃款赃物依法上缴国库，扣押在案的贪污赃款退还被害单位。