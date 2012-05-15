〔美国股市〕开盘持平,希腊新选举打击美股回吐盘前涨幅

路透纽约5月15日电---美国股市周二开盘持平,希腊将重新选举的消息使美股回吐盘前的强劲涨幅.重新选举令希腊的援救计划和偿债前景面临更大的风险.
道琼工业指数.DJI跌2.42点,或0.02%,报12,692.93点.标准普尔500指数.SPX跌0.02点,至1,338.33点..Nasdaq综合股价指数.IXIC升5.89点,或0.20%至2,908.47点.(完)
--编译 李春喜;审校 吴云凌
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中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]
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