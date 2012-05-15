〔国际油市〕亚洲汽油裂解价差跌至四个月低点,关注越南进口

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透新加坡5月15日电---亚洲汽油裂解价差周二剧跌近17%至每桶7.47美元的四个月低点,越南将关闭该国唯一的炼厂三到四周,但市场尚未对此做出反应.
Binh Son Refining and Petrochemical Co.执行长称,旗下日产13.05万桶的Dung Quat炼厂从周三开始关闭进行设备检修,在此期间越南需要额外的50万吨油品.
越南以外的交易商多数对此消息感到惊讶,并预计裂解价差会反弹.
"这会对市场产生很大影响,因为越南是柴油和汽油的进口大国,"一位新加坡交易商称.
亚洲石脑油价格连续第三个交易日维持在四个半月低点,供应增加促使裂解价差降至五个半月低点.
油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘
2012年6月石脑油NAF-1H-TYO 921.00 -6.50 -0.70 927.50
现货石脑油净回值NAF-SIN 99.99 -0.73 -0.72 100.72
97号现货汽油GL97-SIN 126.00 -0.10 -0.08 126.10
95号现货汽油GL95-SIN 122.80 -0.16 -0.13 122.96
92号现货汽油GL92-SIN 119.25 -0.55 -0.46 119.80
汽油裂解价差GL92-SIN-CRK 7.47 -1.48 -16.54 8.95 (完)
--编译 吴云凌;审校 王洋
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
中文新闻(含第三方消息) LZH (All Chinese Language News, including Third Party News)