〔国际油市〕亚洲汽油裂解价差跌至四个月低点,关注越南进口

路透新加坡5月15日电---亚洲汽油裂解价差周二剧跌近17%至每桶7.47美元的四个月低点,越南将关闭该国唯一的炼厂三到四周,但市场尚未对此做出反应.

Binh Son Refining and Petrochemical Co.执行长称,旗下日产13.05万桶的Dung Quat炼厂从周三开始关闭进行设备检修,在此期间越南需要额外的50万吨油品.

越南以外的交易商多数对此消息感到惊讶,并预计裂解价差会反弹.

"这会对市场产生很大影响,因为越南是柴油和汽油的进口大国,"一位新加坡交易商称.

亚洲石脑油价格连续第三个交易日维持在四个半月低点,供应增加促使裂解价差降至五个半月低点.

油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘

2012年6月石脑油NAF-1H-TYO 921.00 -6.50 -0.70 927.50

现货石脑油净回值NAF-SIN 99.99 -0.73 -0.72 100.72

97号现货汽油GL97-SIN 126.00 -0.10 -0.08 126.10

95号现货汽油GL95-SIN 122.80 -0.16 -0.13 122.96

92号现货汽油GL92-SIN 119.25 -0.55 -0.46 119.80

汽油裂解价差GL92-SIN-CRK 7.47 -1.48 -16.54 8.95 (完)