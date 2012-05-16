主要国家经济指标预测--5月16日****

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 郑茵 审校 李春喜)
路透5月16日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
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0030 澳洲消费者信心指数(较前月) 5月 -- -1.6%
0130 澳洲薪资价格指数(较前季) 第一季 +0.8% +1.0%
(较上年同期) -- +3.6%
0800 意大利对欧盟国家贸易收支(亿欧元) 3月 -- 顺差4.39
对全球贸易收支(亿欧元) -- 逆差11.13
0830 英国请领失业金人数(万人) 4月 增加0.5 增加0.36
0830 英国按国际劳工组织(ILO)标准计算的失业率 3月 8.3% 8.3%
0900 欧元区贸易收支(亿欧元) 3月 -- 顺差28
0900 欧元区HICP(较前月) 4月终值 +0.5% +1.3%
(较上年同期) +2.6% +2.6%
扣除食品和能源的核心HICP(较前月) +0.5% +1.3%
(较上年同期) +1.7% +1.9%
0900 瑞士ZEW投资者信心指数 5月 -- 2.1
1100 美国抵押贷款指数 5月11日当周 -- 710.4
再融资指数 -- 3,734.8
1230 美国房屋开工年率(万户) 4月 68.0 65.4
建筑许可年率(万户) 73.0 76.4
1230 加拿大制造业销售 3月 +0.3% -0.3%
1315 美国工业生产(较前月) 4月 +0.6% 持平
产能利用率 79.0% 78.6%
1800 美国联邦公开市场委员会(FOMC)4月24-25日会议记录
2245 新西兰生产者物价指数(PPI)投入物价 第一季 -- +0.5%
产出物价 -- +0.1%
2350 日本国内生产总值(GDP)(较前季) 第一季 +0.9% -0.2%
环比年率 +3.5% -0.7%
2350 日本投资海外债券(亿日圆) 上周 -- 买超559
外资投资日本股票(亿日圆) -- 卖超729
附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值
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0300 韩国出口(较上年同期) 4月修正值 -4.8% -4.7%
进口(较上年同期) -0.2% -0.2%
贸易收支(亿美元) 顺差21 顺差22
0500 日本消费者信心指数 4月 40.0 --
0530 法国国内生产总值(GDP)(较前季) 第一季初值 持平 持平
0530 法国消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 4月终值 +0.2% +0.2%
(较上年同期) +2.4% +2.5%
0600 德国GDP(较前季) 第一季初值 +0.5% +0.1%
(较上年同期) +1.7% +0.8%
0645 法国经季节调整就业人口(较上季) 第一季 +0.1% --
0800 意大利GDP(较前季) 第一季初值 -0.8% -0.6%
(较上年同期) -1.3% -1.1%
0830 英国贸易收支(亿英镑) 3月 逆差85.64 逆差84
对非欧盟地区贸易收支(亿英镑) 逆差41.1 逆差46.5
0900 欧元区GDP(较前季) 第一季初值 持平 -0.2%
(较上年同期) 持平 -0.2%
0900 德国ZEW景气判断指数 5月 正10.8 正19.0
现况指数 正44.1 正38.0
1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 5月12日当周 -0.8% --
1230 美国消费者物价指数(CPI)(较前月) 4月 持平 持平
(较上年同期) +2.3% +2.3%
扣除食品和能源的核心CPI(较前月) +0.2% +0.2%
(较上年同期) +2.3% +2.3%
1230 美国零售销售(较前月) 4月 +0.1% +0.2%
扣除汽车的零售销售(较前月) +0.1% +0.2%
1230 美国纽约联邦储备银行制造业指数 5月 17.09 8.50
1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 5月12日当周 +3.7% --
1300 外资由交易途径净买入美国长期证券(亿美元) 3月 36.2 --
外资购买美国公债(亿美元) 20.5 --
1400 美国全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数 5月 29 26
1400 美国企业库存 3月 +0.3% +0.4%
2300 韩国失业率 4月 3.4% 3.4%
2350 日本机械订单(较前月) 3月 -2.8% -3.5%
(较上年同期) -1.1% +4.4%
(完)
--整理 龚芳/李春喜;审校 孙茉莉
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