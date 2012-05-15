〔表格〕美国3月企业库存较前月增长0.3%,预估为增长0.4%

全球贸易：日本将告诉美国要尊重WTO规则--首相顾问
路透东京3月1日 - 日本自民党总裁特别辅佐西村康稔周三表示，日本将在与美国进行经济对话时告诉对方，对进口商品开征边境税不应该违反世界贸易组织(WTO)规则。
路透5月15日电---美国商务部周二公布,美国3月企业库存较前月增长0.3%,预估为增长0.4%.2月确认为较上月增长0.6%.
3月企业库存及销售数据如下(经季节调整):
(变动百分比) 3月 2月 (前值) 12年/11年3月
库存 0.3 0.6 0.6 6.6
销售 0.6 0.7 0.7 5.8
(以10亿美元计) 3月 2月 (前值) 10年3月
库存 1,580.2 1,574.8 1,577.8 1,482.4
销售 1,241.0 1,233.2 1,236.7 1,172.8
库存/销售比 1.27 1.28 1.28 1.26 (完)
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--编译 利棣儿;审校 母红
路透东京3月1日 - 日本自民党总裁特别辅佐西村康稔周三表示，日本将在与美国进行经济对话时告诉对方，对进口商品开征边境税不应该违反世界贸易组织(WTO)规则。
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路透北京3月1日 - 中国广东省深圳市中级法院周二判决香港中旅（集团）有限公司原副董事长王帅廷受贿、贪污案，一审宣判被告人因构成受贿罪、贪污罪，依法数罪并罚，执行有期徒刑16年，并处罚金120万元人民币。 据新华社当日晚间报导，法院判决王帅廷以受贿罪判处有期徒刑九年，并处罚金40万元；以贪污罪判处有期徒刑10年，并处罚金80万元，决定执行有期徒刑16年，并处罚金120万元。对扣押在案的受贿赃款赃物依法上缴国库，扣押在案的贪污赃款退还被害单位。