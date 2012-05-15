版本:
中国
货币新闻 | 2012年 5月 15日 星期二 22:08 BJT

〔表格〕美国3月企业库存较前月增长0.3%,预估为增长0.4%

路透5月15日电---美国商务部周二公布,美国3月企业库存较前月增长0.3%,预估为增长0.4%.2月确认为较上月增长0.6%.

3月企业库存及销售数据如下(经季节调整):

(变动百分比) 3月 2月 (前值) 12年/11年3月

库存 0.3 0.6 0.6 6.6

销售 0.6 0.7 0.7 5.8

(以10亿美元计) 3月 2月 (前值) 10年3月

库存 1,580.2 1,574.8 1,577.8 1,482.4

销售 1,241.0 1,233.2 1,236.7 1,172.8

库存/销售比 1.27 1.28 1.28 1.26 (完)

浏览美国数据相关新闻,请点选[ECI-US-CMN];其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN]

浏览主要国家经济指标背景介绍,请点选[CFACT-ECI]

--编译 利棣儿;审校 母红

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐