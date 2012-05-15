〔国际油市〕柴油现货价差上升,因越南浮现需求

路透新加坡5月15日电---亚洲柴油现货价差周二升至逾一个月高位,越南即将从周三起关闭其唯一的一座炼厂-Dung Quat炼厂.

贸易商表示,含硫为0.5%和500ppm的柴油的现货价差分别走坚至每桶负0.05美元和2.25美元.此外对含硫为0.25%的柴油也有交投兴趣.

日产能为130,500桶的Dung Quat炼厂将从周三起关闭3-4周以进行设备维护,其运营商Binh Son Refining and Petrochemical的执行长Nguyen Hoai Giang表示,由此越南本国市场将在此期间需要额外500,000吨油品.

而此时原油价格已自5月初以来累计下跌约6%,预计将在亚洲引爆需求.

一位在新加坡的贸易商说:"这将对市场产生较大的影响,因为越南是柴油和汽油的进口大户."

不过柴油裂解价差下跌,因供给充裕.路透数据显示,5月/6月跨月价差上升0.08美元至每桶负0.03美元.

油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘

现货航煤/煤油 JET-SIN 124.11 0.39 0.32 123.72

现货含硫0.5%柴油GO-SIN 123.38 0.51 0.42 122.87

含硫0.25%柴油 GO25-SIN 124.63 0.42 0.34 124.21

含硫0.05%柴油 GO005-SIN 125.68 0.57 0.46 125.11

5月柴油互换 GOSGSWMc1 123.41 0.47 0.38 122.94

6月柴油互换 GOSGSWMc2 123.44 0.39 0.32 123.05 (完)