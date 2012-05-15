〔国际油市〕柴油现货价差上升,因越南浮现需求

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透新加坡5月15日电---亚洲柴油现货价差周二升至逾一个月高位,越南即将从周三起关闭其唯一的一座炼厂-Dung Quat炼厂.
贸易商表示,含硫为0.5%和500ppm的柴油的现货价差分别走坚至每桶负0.05美元和2.25美元.此外对含硫为0.25%的柴油也有交投兴趣.
日产能为130,500桶的Dung Quat炼厂将从周三起关闭3-4周以进行设备维护,其运营商Binh Son Refining and Petrochemical的执行长Nguyen Hoai Giang表示,由此越南本国市场将在此期间需要额外500,000吨油品.
而此时原油价格已自5月初以来累计下跌约6%,预计将在亚洲引爆需求.
一位在新加坡的贸易商说:"这将对市场产生较大的影响,因为越南是柴油和汽油的进口大户."
不过柴油裂解价差下跌,因供给充裕.路透数据显示,5月/6月跨月价差上升0.08美元至每桶负0.03美元.
油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘
现货航煤/煤油 JET-SIN 124.11 0.39 0.32 123.72
现货含硫0.5%柴油GO-SIN 123.38 0.51 0.42 122.87
含硫0.25%柴油 GO25-SIN 124.63 0.42 0.34 124.21
含硫0.05%柴油 GO005-SIN 125.68 0.57 0.46 125.11
5月柴油互换 GOSGSWMc1 123.41 0.47 0.38 122.94
6月柴油互换 GOSGSWMc2 123.44 0.39 0.32 123.05 (完)
--编译 王洋; 审校 利棣儿
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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