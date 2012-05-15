〔欧洲汇市〕英镑兑欧元触及三年半高位,受希腊政局不稳相关忧虑推动

* 英镑兑欧元触及2008年11月以来最高

* 英镑兑美元降至三周低点

* 投资者关注英国央行季度通胀报告

路透伦敦5月15日电---英镑兑欧元周二升至三年半高位,受希腊政局不稳的忧虑推动,而投资者亦对英国央行会公布悲观的通胀报告持谨慎态度,令英镑涨势受限.

投资者在欧债危机升级之际追捧英镑.

"人们买英镑并不是因为他们认为英国经济成长良好,而是因为它不是欧元,"Lloyds外汇策略师Adrian Schmidt称.

分析师表示,如果英国央行通过下调国内生产总值(GDP)预估并暗示可能进一步采取宽松举措,以因应英国经济衰退之势,那么英镑的涨势或将暂时止步.

但由于市场人士持续购买英镑,作为相较欧元更安全的替代品,英国央行的举动料不会在未来几周阻止英镑升势.

欧元兑英镑EURGBP=D4触及0.7960英镑,创2008年11月以来最低,因希腊表示将于6月进行第二轮选举,此前其组建联合政府的谈判破裂.

不过,英镑兑美元GBP=D4降至三周低点1.6019美元,因投资者在英国央行报告出炉之前谨慎买入.

该报告将于周三0930GMT公布,料显示央行下调经济成长预估而上调通胀预估,或也将指出近期英镑上涨将打压出口的风险.

若英国央行强调通胀太高,高于经济成长的风险,且暗示将不会采取更多量化宽松措施,英镑可能受激励上扬.

即便通胀报告公布后英镑承压,但多数人预计这将是短暂的.欧洲相关忧虑可能推动欧元兑英镑进一步跌向2008年底触及的低点0.7693英镑.(完)

--编译 王翔琼;审校 母红

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