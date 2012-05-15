〔欧元债市〕两年期德债收益率或跌至负值,因投资者寻求避险

* 两年期德债收益率可能跌至负值

* 回报率低下促使投资者将其与日本公债相比较

* 投资者寻求投资诸如澳大利亚和新西兰等国公债

路透伦敦5月15日电---由于投资者放弃获利,纷纷买入德债规避欧元区风暴,导致德债收益率降至前所未见的低位,其投资回报率可能很快跌至负值.

希腊政治危机以及困扰西班牙银行业的坏账加重对全球经济成长的忧虑,促使投资者买入安全的公债避险.受此影响,德债收益率已跌至近零的水平.

在近期进行的公债标售中,德国,英国,美国和日本的借贷成本均已降至纪录低位,欧债危机尚未找到解决方案,令投资者不顾回报不断下降,纷纷买入安全的公债避险.

Standard Life investments的固定收益投资部门董事Jack Kelly称,"两年期德债收益率可能跌至负值.这是对避险情绪的终极反映,且10年期德债收益率可能跌至1%之下."

两年期德债DE2YT=TWEB的收益率仅为六个基点,如果像其他美国短期国库券那样跌至负值,则意味着投资者支付的投资将超过获得的回报.

指标10年期德债DE10YT=TWEB收益率已跌至1.43%附近的历史低位.

德债回报率重挫,促使投资者将其与日本公债相比较.自2000年以来,10年期日本公债平均收益率仅为1.4%.

德债收益率全线走低,30年期德债收益率处于2.12%的纪录低位,几乎较本周西班牙标售一年期公债的成本还低近一个百分点,目前购买德债所获回报仅勉强抵消生活成本的增长.

虽然德债收益率不断下降并未抑制投资者寻求避险的意愿,他们也寻求投资诸如澳洲和新西兰等欧洲以外的最高评级公债市场,但汇率波动风险可能限制资金流入这些市场.

澳大利亚10年期公债收益率AU10YT=TWEB为3.24%,较可比德债收益率高出近两个百分点.

Frankfurt Trust的资产配置部主管Christoph Kind称,"澳洲和新西兰收益率水平非常具吸引力,且经济十分稳定.瑞典和挪威可能也为投资者提供了替代选择.但投资者不得不在获取额外投资回报的过程中积极管理汇率风险."(完)

--编译 母红;审校 于春红

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