〔美国热股〕Chesapeake Energy股价跌逾7%,创2009年3月以来最低

路透纽约5月15日电---天然气生产商Chesapeake Energy(CHK.N)周二股价一度重挫7.5%,触及2009年3月以来最低,此前该公司信用评级遭调降,且其把借款规模从原计划的30亿美元增加至40亿美元,因面临流动性紧缩问题.(完)