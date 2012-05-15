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亚洲 | 2012年 5月 16日 星期三 01:27 BJT

〔标题新闻〕如果科威特持续以目前的速度消费,那么该国将在2017年前耗尽所有石油储备--IMF

IMF为国际货币基金组织

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL5E8GFEXC]

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