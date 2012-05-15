〔英国债市〕英债大致持平,希腊组建政府失败抵销欧元区数据造成的影响

路透伦敦5月15日电---英债期货周二大致持平,缩减稍早的跌幅,此前希腊组建政府失败,在进行新一轮大选前前政治动荡将持续.
希腊组建政府失败,使该国更接近破产且离开欧元区的机率上升.这一消息扶助英债缩减稍早跌幅,之前欧盟统计局公布,欧元区第一季国内生产总值(GDP)为零增长.略好于分析师预估的下滑0.2%,并帮助经济避开技术性衰退.2011年第四季欧元区经济萎缩0.3%.[ID:nSB1546494][ID:nSB1547118]数据拖累英债走低.
"市场主要关注希腊政治危机及其结果,"巴克莱资本策略师Moyeen Islam说.
投资人也在英国央行季度通胀报告公布前轧平部位,该报告在周三0930 GMT公布,投资人将密切关注,以寻找英国央行未来政策的线索.
6月英债期货FLGM2收低5个跳动点,报118.26,盘中跌至117.83的日内低位,受累于德国将欧元区第一季经济拉出衰退边缘的消息.
在现货市场,10年期英债收益率跌1个基点,至1.890%,从周一触及的1.86%纪录低位反弹.10年期英债/德债收益率差走宽1个基点,至43个基点.
中长期英债表现最好,收益率最多跌2个基点.
投资人将密切注意周三0830 GMT公布的英国官方失业数据.分析师预期失业率将持稳.(完)
--编译 利棣儿;审校 母红
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