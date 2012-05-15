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货币新闻 | 2012年 5月 16日 星期三 02:17 BJT

〔标题新闻〕美国联邦调查局(FBI)纽约办事处已对摩根大通的交易巨亏事件展开调查--消息人士

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nWEN5208]

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