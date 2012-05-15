〔欧洲股市〕收于年内最低收位,因希腊组建政府的磋商失败

* 泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数收低0.7%至997.70点,为去年12月29日来最低收位

* 希腊组建政府的磋商失败,打压市场

* 希腊股市跌至20年低位,西班牙IBEX指数挫至2003年底来最低点

* 投资人将资金撤离股市,转而持有现金

路透伦敦5月15日电---欧洲股市周二收在今年初以来最低收位,此前希腊尝试组建政府的努力失败,打压权重的金融股,交易商称在未来几天市场或进一步下跌.

泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3收低0.7%,报997.70点,为去年12月29日来首次收于1,000点关口以下,盘中一度最多跌1.1%,至993.05点的日内低位,此为去年12月30日来最低.

希腊股市指标股指.ATG重挫3.6%,跌至20年来新低.对西班牙银行业的忧虑持续,打压西班牙股市IBEX指数.IBEX至2003年底来最低水平.

"市场持续下跌.目前投资人持许多资金离场观望.人们真的不知道除了持有现金外还可将资金投资在那里,"Hartmann Capital股票和衍生品销售交易商Basil Petrides说.

欧元区银行股.SX7E跌3.4%,对经济前景的忧虑令欧洲STOXX波动率指数.V2TX升5.1%,至去年12月中来最高水平.

欧元区STOXX 50指数.STOXX50E挫至年初以来最低位,收跌1.1%,至2,178.67点.

交易商称,在投资者决定买入股票,推高欧元区STOXX 50指数前,该指数可能将进一步跌至2,150点下方.

许多交易商称,鉴于环境具有不确定性,投资者目前紧紧抓住他们的现金储蓄,不敢松手.

英国富时100指数.FTSE收跌0.51%,报5,437.62点;德国股市DAX指数.GDAXI收低0.79%,报6,401.06点;法国CAC-40指数.FCHI收低0.61%,报3,039.27点.(完)

--编译 利棣儿;审校 于春红

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