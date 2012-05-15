〔美国能源〕5月11日止当周汽油需求较前周上升4.5%--SpendingPulse

全球贸易：日本将告诉美国要尊重WTO规则--首相顾问
路透东京3月1日 - 日本自民党总裁特别辅佐西村康稔周三表示，日本将在与美国进行经济对话时告诉对方，对进口商品开征边境税不应该违反世界贸易组织(WTO)规则。
路透纽约5月15日电---万事达卡旗下数据研究机构SpendingPulse周二公布的数据显示,最近一周美国零售汽油需求上升,因汽油价格下跌.
截至5月11日一周美国汽油需求较之前一周上升4.5%,较上年同期下跌3.6%.
美国零售汽油均价较前周下降5美分,至每加仑3.76美元,较上年同期下跌5.3%.
四周美国汽油平均需求较上年同期下降5.2%,为连续第60周下降.(完)
--编译 利棣儿;审校 于春红
路透东京3月1日 - 日本自民党总裁特别辅佐西村康稔周三表示，日本将在与美国进行经济对话时告诉对方，对进口商品开征边境税不应该违反世界贸易组织(WTO)规则。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选
路透北京3月1日 - 中国广东省深圳市中级法院周二判决香港中旅（集团）有限公司原副董事长王帅廷受贿、贪污案，一审宣判被告人因构成受贿罪、贪污罪，依法数罪并罚，执行有期徒刑16年，并处罚金120万元人民币。 据新华社当日晚间报导，法院判决王帅廷以受贿罪判处有期徒刑九年，并处罚金40万元；以贪污罪判处有期徒刑10年，并处罚金80万元，决定执行有期徒刑16年，并处罚金120万元。对扣押在案的受贿赃款赃物依法上缴国库，扣押在案的贪污赃款退还被害单位。