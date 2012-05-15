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货币新闻 | 2012年 5月 16日 星期三 02:16 BJT

〔美国能源〕5月11日止当周汽油需求较前周上升4.5%--SpendingPulse

路透纽约5月15日电---万事达卡旗下数据研究机构SpendingPulse周二公布的数据显示,最近一周美国零售汽油需求上升,因汽油价格下跌.

截至5月11日一周美国汽油需求较之前一周上升4.5%,较上年同期下跌3.6%.

美国零售汽油均价较前周下降5美分,至每加仑3.76美元,较上年同期下跌5.3%.

四周美国汽油平均需求较上年同期下降5.2%,为连续第60周下降.(完)

--编译 利棣儿;审校 于春红

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