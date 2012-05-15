〔芝加哥期市〕CBOT大豆期货反弹收高,传闻称中国将进口美国大豆

路透5月15日电---芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周二收高近2%,交易商表示,在近期重挫后出现技术性反弹,有传闻称中国有兴趣进口美国大豆.

交易商称,相对于远月合约,近月大豆和豆粕合约上涨,因传闻称中国正寻求购买美国旧作大豆.他们指出,分析公司Celeres周一表示,巴西农户已售出83%的2011/12年度大豆收成.

在两周跌势推动市场周一降至六周低点后,CBOT大豆期货料将反弹.两周连跌令大豆期价从4月底所及近四年高位大跌.

豆粕期货录得最大百分比涨幅,受惠于南美减产忧虑,包括担心阿根廷产量进一步减少.

油世界下调欧盟2012年油菜籽产量预估,受恶劣天气影响.油世界表示,欧盟油菜籽产量将从2011年的1,912万吨降至六年低点1,810万吨.

美国农业部表示,截至周日,美国大豆种植率为46%,之前一周和五年均值都是24%.大豆出苗率为16%.[US/CROPSCN]

CBOT-7月大豆期货SN2收高26美分,报14.13美元.

7月豆粕合约SMN2涨13.7美元,报每短吨417.2美元.7月豆油合约BON2涨0.17美分,收报每磅51.47美分.

今日CBOT预估大豆成交量为240,701口,豆油成交量为111,588口,豆粕成交量为73,188口.

以下为CBOT农产品期货在1858 GMT价格:

价格 日内 日内 年初迄今

变动 涨跌% 涨跌%

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CBOT玉米Cc1 597.25 14.25 2.4% -7.6%

CBOT大豆Sc1 1413.00 26.00 1.9% 17.9%

CBOT豆粕SMc1 417.20 13.70 3.4% 34.8%

CBOT豆油BOc1 51.47 0.17 0.3% -1.2%

CBOT小麦Wc1 608.50 10.25 1.7% -6.8%

CBOT稻米RRc1 1547.50 -12.50 -0.8% 6.0%

EU小麦BL2H0 199.50 4.00 2.1% -1.5%

NYMEX原油期货CLc1 93.56 -1.22 -1.3% -5.3%

道琼工业指数.DJI 12,680 -15 -0.1% 3.8%

现货金XAU= 1552.16 -4.49 -0.3% -0.7%

欧元/美元EUR= 1.2735 -0.009 -0.7% -1.6%

美元指数.DXY 81.2100 0.6060 0.8% 1.3%

波罗的海

干散货指数.BADI 1130 -2 -0.2% -35.0%

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* 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为美分/英担,豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅,EU小麦为欧元/吨.(完)

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