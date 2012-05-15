〔金属期市〕期铜下挫至四个月低位,因对欧盟的担忧升温

* 期铜连跌三天,因宏观因素打压市场

* 对希腊政治和经济的忧虑引发避险操作

* 关注周三公布的美国房屋开工及工业生产数据

路透纽约/伦敦5月15日电---铜价周二下滑至四个月低点,此前希腊称将进行新一轮选举,且投资人忧虑希腊或退出欧元区.

期铜连跌第三天,希腊政局动荡驱令原材料缺乏投资需求,因忧虑欧元区政治和经济的进一步动荡或损及全球经济增长并抑制需求.

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜合约CMCU3盘中低见每吨7,732美元,此为1月12日来最低,收盘下跌75美元,报每吨7,760美元.

纽约商品期货交易所(COMEX)7月期铜HGN2收低3.65美分,或1%,报每磅3.5175美元,盘中交投区间介于3.5005至3.5585美元,前者为四个月低位.

成交量清淡.汤森路透初步数据显示,纽约市场尾盘接近61,000口成交,较30天均值低超过20%.

在希腊大选后的第九天,各政党仍未就组建新政府能达成一致.希腊总统宣布将举行新一轮大选,之后铜和其他风险资产均下挫,投资人转向美元避险.

投资人没有理会优于预期的德国经济增长数据,反而聚焦在欧元区经济增长停滞及区内更广泛的债务危机.

美国穆迪投资服务公司(Moody's)周一调降26家意大利银行业者的长期债信及存款评等,原因在于该国陷入衰退且坏胀水准升高.[ID:nST0517213]消息也打压人气.

以下为1750 GMT基本金属主力合约报价:

2011年 年初迄今

最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌%

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COMEX期铜 351.40 -4.00 -1.13 343.60 2.27

LME期铝 2024.00 -1.00 -0.05 2020.00 0.20

LME期铜 7765.00 -70.00 -0.89 7600.00 2.17

LME期铅 2008.00 -27.50 -1.35 2035.00 -1.33

LME期镍 16995.00 120.00 +0.71 18710.00 -9.17

LME期锡 19810.00 -240.00 -1.20 19200.00 3.18

LME期锌 1933.50 13.50 +0.70 1845.00 4.80

上海期铝 16010.00 20.00 +0.13 15845.00 1.04

上海期铜 55950.00 -310.00 -0.55 55360.00 1.07

上海期锌 15025.00 55.00 +0.37 14795.00 1.55

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注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨,上海期货交易所合约为人民币/吨.(完)

--编译 利棣儿;审校 母红

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