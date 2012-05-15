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市场报道 | 2012年 5月 16日 星期三 05:28 BJT

〔芝加哥期市〕CBOT玉米期货收高,受逢低吸纳买盘带动

路透5月15日电---芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周二上涨2.5%,追随大豆期货涨势,交易商指因近期价格下跌后,买家纷纷进行逢低吸纳.

尽管美国中西部主要种植区种植速度较快,而且良好的天气条件有利于作物生长,但玉米期货仍收高.

CBOT玉米期货成交量超过12.5万口.

美国农业部周一下午公布,截至5月13日美国玉米已完成种植比例为87%,距本周末完成玉米播种仅咫尺之遥.

World Weather Inc.气象专家Andy Karst称,本周美国中西部全境料将出现干燥温暖天气,有利于玉米播种.

7月玉米合约CN2收高14-1/4美分,结算价报5.97-1/4美元.

今日CBOT玉米预估成交量为214,578口.(完)

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--编译 于春红;审校 利棣儿

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