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市场报道 | 2012年 5月 16日 星期三 05:29 BJT

〔芝加哥期市〕CBOT小麦期货大涨,因担忧干燥天气影响作物生长

路透5月15日电---芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周二劲扬1.6%,录得逾两周来最大单日涨幅,交易商称,因担忧美国大平原干燥天气影响作物生长.

尽管远胜于上年同期,但冬麦生长状况连续第二周下降.美国农业部公布的作物生长报告显示,上周冬麦优良率为60%,低于之前一周的63%.

1818GMT,洲际交易所7月小麦期货<0#IWF:>上扬9-3/4美分,报每蒲式耳6.08美元.ICE小麦成交量为525口.

CBOT月小麦合约成交量接近75,000口.

World Weather Inc的气象学家Andy Karst表示,预计美国大平原本周天气干热,将对堪萨斯州硬红冬麦的生长有害.诸如俄克拉荷马州和德州等大平原南部地区的小麦作物已成熟,本周干热天气造成的影响将很小.

春麦已完成播种率为94%,远高于64%的五年均值.农业部称,春麦出苗率为68%.

CBOT-7月小麦期货WN2收高10-1/4美分,报每蒲式耳6.08-1/2美元.

CBOT小麦预估成交量为91,910口.(完)

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--编译 母红;审校 于春红

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