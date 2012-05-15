〔芝加哥期市〕CBOT小麦期货大涨,因担忧干燥天气影响作物生长

中国债市动态：现券期货均走弱，国内PMI数据及海外利空消息打压人气
路透北京3月1日 - 中国银行间债市周三早盘现券收益率走高，国债期货下挫。交易员表示，中国PMI（采购经理人指数）数据显示制造业回暖，且美国再通胀预期下3月加息概率提高，美债收益率跳升，国内现券人气承压，期货低开震荡后临近午段时跳水。
路透5月15日电---芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周二劲扬1.6%,录得逾两周来最大单日涨幅,交易商称,因担忧美国大平原干燥天气影响作物生长.
尽管远胜于上年同期,但冬麦生长状况连续第二周下降.美国农业部公布的作物生长报告显示,上周冬麦优良率为60%,低于之前一周的63%.
1818GMT,洲际交易所7月小麦期货<0#IWF:>上扬9-3/4美分,报每蒲式耳6.08美元.ICE小麦成交量为525口.
CBOT月小麦合约成交量接近75,000口.
World Weather Inc的气象学家Andy Karst表示,预计美国大平原本周天气干热,将对堪萨斯州硬红冬麦的生长有害.诸如俄克拉荷马州和德州等大平原南部地区的小麦作物已成熟,本周干热天气造成的影响将很小.
春麦已完成播种率为94%,远高于64%的五年均值.农业部称,春麦出苗率为68%.
CBOT-7月小麦期货WN2收高10-1/4美分,报每蒲式耳6.08-1/2美元.
CBOT小麦预估成交量为91,910口.(完)
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--编译 母红;审校 于春红
路透北京3月1日 - 中国银行间债市周三早盘现券收益率走高，国债期货下挫。交易员表示，中国PMI（采购经理人指数）数据显示制造业回暖，且美国再通胀预期下3月加息概率提高，美债收益率跳升，国内现券人气承压，期货低开震荡后临近午段时跳水。
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(重发以调整表格格式) * 特朗普讲话未就刺激措施给出新细节 * 美联储官员评论引发3月升息预期 * 市场对中国数据反应不大 路透东京3月1日 - 美元周三在亚洲交易时段上涨，因美国联邦储备理事会(美联储/FED )官员讲话引发对于本月升息的预期，盖过了美国总统特朗普讲话的影响；特朗普的讲话中 基本未就刺激政策提供细节。 美元兑日圆 报113.16，较纽约尾盘水准上涨0.35%；欧元兑美元 下滑0.1% 至1.0565。 美元指数 最新上涨0.1%，报101.45。 在备受外界期待的演说中，美国总统特朗普称他对美国移民体系全面进行改革，并誓言 为中产阶层大幅减税，但却未提供任何细节。 “没有提到减税和支出的规模和日程表。他只是重复之前说过的话，”三井住友银行首 席分析师宇野大介表示。 “因此美元可能因为失望情绪被抛售，但实际上今天上午美联储官员的一系列讲话盖过 了特朗普的影响，”他并称。 美元稍早曾上涨，因