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货币新闻 | 2012年 5月 16日 星期三 03:38 BJT

〔标题新闻〕ISE称计划在5月29日推出Facebook的股票期权,其他美国期权交易所亦将效仿

ISE为美国国际证券交易所

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL1E8GFEKN]

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