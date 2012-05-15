〔纽约期市〕期糖在20个月低位上方整固,罗布斯塔咖啡触及八个月高位

路透纽约/伦敦5月15日电---洲际交易所(ICE)原糖期货周二在20个月低位上方整固,此前从强劲支持位反弹上扬,伦敦罗布斯塔咖啡期货连升七个交易日至八个月最高位,因市场需求强劲.

阿拉比卡咖啡期货也上涨,和大宗商品小幅上升的走势一致.对希腊前景的忧虑令投资人保持谨慎态度.可可在交投震荡中小升.

ICE原糖期货在交投清淡中上涨,但升幅受限,因技术因素疲弱,原糖自3月中来累计下挫20%.负面的欧洲宏观经济前景也阻止原糖期货进一步上涨,因欧债危机盖过了德国经济走强的影响.

ICE-7月原糖期货SBc1收涨0.13美分,收报每磅20.40美分,上日触及20.07美分的20个月低位.交易员表示,周一原糖期货未能触及20美分的心理支撑位,此后该合约上涨.

"今早原糖小幅上修似乎缺乏基本面支撑,"一伦敦分析师说,"市场淡静,因许多交易商在纽约出席本周的糖业晚宴."

伦敦8月白糖期货LSUc1收高8.20美元,或1.5%,报每吨565.30美元.

伦敦7月罗布斯塔咖啡期货LRCN2收涨31美元,或1.5%,报每吨2,167美元,略低于次月合约去年9月13日以来的最高水准2,168美元.

ICE-7月阿拉比卡咖啡期货KCc2上扬0.45美分,收报每磅1.7840美元,高于次月合约在5月9日触及1.7220美元的20个月低位.

ICE-7月可可期货CCc2小幅收高7美元,报每吨2,268美元.伦敦7月可可期货LCCN2升5英镑,收报每吨1,509英镑.(完)