〔全球金市〕金价触及四个半月低位,因希腊将再次进行大选

* 金价在纽约尾盘下滑,和欧元走势一致

* 欧元和金价下跌,因希腊组建联合政府失败

路透纽约/伦敦5月15日电---金价周二跌至四个半月新低,因欧元兑美元下跌,此前希腊组建联合政府失败,加重对欧洲金融危机的忧虑,令投资人规避风险资产.

希腊政党在六轮磋商均无成果后,放弃组阁努力,呼吁进行新一轮选举.一些投资人担心左派政党将在选举中大胜,致使希腊不再执行救助协议,从而令该国更接近破产和退出欧元区.

对此作出反应,金价跟随欧元下跌,欧元/美元在纽约汇市尾盘跌至四个月新低.欧元在过去六个交易日中五日走低,因忧虑希腊6月大选前景,拖累金价一起下跌.

1930 GMT,现货金XAU=跌0.88%,至每盎司1,542.60美元.美国6月期金GCv1下跌18.60美元,报每盎司1,542.50美元.

金价盘中触及1,541.10美元,此为去年12月29日来最低水平,5月迄今金价累计跌约7%,可能录得去年12月来最差月度表现,因有关希腊退出欧元区的消息令投资人不安.

一些投资人认为在目前的价格水平或略低于当前水平是买入黄金的良机,他们说金价到某一点将再次上涨.

尽管金价的下行趋势与欧元一致,但主要亚洲消费者的实货需求有利金价,据交易商称,买家在金价跌穿每盎司1,550美元后入市买入.

其他贵金属方面,现货银XAG=跌至每盎司27.67美元,周一报28.12美元,和金价跌势一致.现货银稍早跌至27.56美元,为去年12月30日来最低.

现货铂金XPT=跌0.4%,至每盎司1,428.99美元;现货钯金XPD=升0.6%,至每盎司590.53美元.(完)

--编译 利棣儿;审校 母红

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