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市场报道 | 2012年 5月 16日 星期三 06:17 BJT

****欧洲经济指标预测--5月16日-5月23日****

路透5月16日电---以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

---------------------------------5月14日当周---------------------------------

5月16日(三)

0800 意大利对欧盟国家贸易收支(亿欧元) 3月 -- 顺差4.39

对全球贸易收支(亿欧元) -- 逆差11.13

0830 英国请领失业金人数(万人) 4月 增加0.5 增加0.36

0830 英国按国际劳工组织(ILO)标准计算的失业率 3月 8.3% 8.3%

0900 欧元区贸易收支(亿欧元) 3月 -- 顺差28

0900 欧元区HICP(较前月) 4月终值 +0.5% +1.3%

(较上年同期) +2.6% +2.6%

扣除食品和能源的核心HICP(较前月) +0.5% +1.3%

(较上年同期) +1.7% +1.9%

0900 瑞士ZEW投资者信心指数 5月 -- 2.1

5月17日(四)

暂无重要数据

5月18日(五)

0600 德国PPI(较前月) 4月 +0.3% +0.6%

(较上年同期) +2.6% +3.3%

0800 意大利工业订单(较前月) 3月 -- -2.5%

(较上年同期) -- -13.2%

工业销售(较前月) -- +2.3%

(较上年同期) -- -1.5%

---------------------------------5月21日当周---------------------------------

5月21日(一)

0545 瑞士消费者信心指数 第二季 -- 负19

5月22日(二)

0830 英国消费者物价指数(CPI)(较前月) 4月 -- +0.3%

(较上年同期) -- +3.5%

零售物价指数(RPI)(较前月) -- +0.4%

(较上年同期) -- +3.6%

扣除抵押贷款的RPI(较前月) -- +0.4%

(较上年同期) -- +3.7%

0830 英国公共部门收支短差(PSNCR)(亿英镑) 4月 -- 短差165.1

公共部门净借款(PSNB)(亿英镑) -- 158.7

1400 欧元区消费者信心指数 5月 -- 负19.80

5月23日(三)

0800 意大利消费者信心指数 5月 -- 89.0

0800 欧元区经常帐(未经季节调整)(亿欧元) 3月 -- 赤字59

(经季节调整)(亿欧元) -- 赤字13

0800 欧元区净投资流动(亿欧元) 3月 -- 流入128

0830 英国央行投票情况(升息-不变-降息) 5月 -- 0-9-0

0830 英国零售销售(较前月) 4月 -- +1.8%

(较上年同期) -- +3.3%

0900 意大利对非欧盟国家贸易收支(亿欧元) 4月 -- 顺差5

1000 英国工业联盟(CBI)总工业订单差值　　　　　 5月 -- 负8 (完)

--编译 肖群英;审校 张涛

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