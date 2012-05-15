欧洲经济指标预测--5月16日-5月23日****

中国债市动态：现券期货均走弱，国内PMI数据及海外利空消息打压人气
路透北京3月1日 - 中国银行间债市周三早盘现券收益率走高，国债期货下挫。交易员表示，中国PMI（采购经理人指数）数据显示制造业回暖，且美国再通胀预期下3月加息概率提高，美债收益率跳升，国内现券人气承压，期货低开震荡后临近午段时跳水。
路透5月16日电---以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
---------------------------------5月14日当周---------------------------------
5月16日(三)
0800 意大利对欧盟国家贸易收支(亿欧元) 3月 -- 顺差4.39
对全球贸易收支(亿欧元) -- 逆差11.13
0830 英国请领失业金人数(万人) 4月 增加0.5 增加0.36
0830 英国按国际劳工组织(ILO)标准计算的失业率 3月 8.3% 8.3%
0900 欧元区贸易收支(亿欧元) 3月 -- 顺差28
0900 欧元区HICP(较前月) 4月终值 +0.5% +1.3%
(较上年同期) +2.6% +2.6%
扣除食品和能源的核心HICP(较前月) +0.5% +1.3%
(较上年同期) +1.7% +1.9%
0900 瑞士ZEW投资者信心指数 5月 -- 2.1
5月17日(四)
暂无重要数据
5月18日(五)
0600 德国PPI(较前月) 4月 +0.3% +0.6%
(较上年同期) +2.6% +3.3%
0800 意大利工业订单(较前月) 3月 -- -2.5%
(较上年同期) -- -13.2%
工业销售(较前月) -- +2.3%
(较上年同期) -- -1.5%
---------------------------------5月21日当周---------------------------------
5月21日(一)
0545 瑞士消费者信心指数 第二季 -- 负19
5月22日(二)
0830 英国消费者物价指数(CPI)(较前月) 4月 -- +0.3%
(较上年同期) -- +3.5%
零售物价指数(RPI)(较前月) -- +0.4%
(较上年同期) -- +3.6%
扣除抵押贷款的RPI(较前月) -- +0.4%
(较上年同期) -- +3.7%
0830 英国公共部门收支短差(PSNCR)(亿英镑) 4月 -- 短差165.1
公共部门净借款(PSNB)(亿英镑) -- 158.7
1400 欧元区消费者信心指数 5月 -- 负19.80
5月23日(三)
0800 意大利消费者信心指数 5月 -- 89.0
0800 欧元区经常帐(未经季节调整)(亿欧元) 3月 -- 赤字59
(经季节调整)(亿欧元) -- 赤字13
0800 欧元区净投资流动(亿欧元) 3月 -- 流入128
0830 英国央行投票情况(升息-不变-降息) 5月 -- 0-9-0
0830 英国零售销售(较前月) 4月 -- +1.8%
(较上年同期) -- +3.3%
0900 意大利对非欧盟国家贸易收支(亿欧元) 4月 -- 顺差5
1000 英国工业联盟(CBI)总工业订单差值 5月 -- 负8 (完)
--编译 肖群英;审校 张涛
路透北京3月1日 - 中国银行间债市周三早盘现券收益率走高，国债期货下挫。交易员表示，中国PMI（采购经理人指数）数据显示制造业回暖，且美国再通胀预期下3月加息概率提高，美债收益率跳升，国内现券人气承压，期货低开震荡后临近午段时跳水。
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(重发以调整表格格式) * 特朗普讲话未就刺激措施给出新细节 * 美联储官员评论引发3月升息预期 * 市场对中国数据反应不大 路透东京3月1日 - 美元周三在亚洲交易时段上涨，因美国联邦储备理事会(美联储/FED )官员讲话引发对于本月升息的预期，盖过了美国总统特朗普讲话的影响；特朗普的讲话中 基本未就刺激政策提供细节。 美元兑日圆 报113.16，较纽约尾盘水准上涨0.35%；欧元兑美元 下滑0.1% 至1.0565。 美元指数 最新上涨0.1%，报101.45。 在备受外界期待的演说中，美国总统特朗普称他对美国移民体系全面进行改革，并誓言 为中产阶层大幅减税，但却未提供任何细节。 “没有提到减税和支出的规模和日程表。他只是重复之前说过的话，”三井住友银行首 席分析师宇野大介表示。 “因此美元可能因为失望情绪被抛售，但实际上今天上午美联储官员的一系列讲话盖过 了特朗普的影响，”他并称。 美元稍早曾上涨，因