〔国际油市〕NYMEX原油期货在盘后扩大跌幅,因API称美国原油库存大增

* 美国经济数据好坏不一,直指增长放缓

* 德国今年第一季GDP意外增长,但欧元区经济同期持平

* 希腊政局动荡持续打压市场

* 路透调查:上周美国原油库存增加,油品库存减少

路透纽约5月15日电---美国原油期货周二在盘后交易中扩大跌幅,此前美国石油协会(API)数据显示上周美国原油库存大增,增幅远多于路透调查的预期,加重对原油需求的忧虑.

原油期货连续第三天收跌,因希腊政局动荡引发对该国或退出欧元区的忧虑,此一担忧盖过了良好的德国第一季GDP数据的影响.而良莠不齐的美国经济数据直指美国经济持续增长,但速度放缓.

欧元因担忧希腊而下跌,而美元上涨,促使投资人规避诸如股市等较高风险资产及如原油和金属等大宗商品.

对欧元区的忧虑持续,周二欧盟统计局公布,欧元区第一季国内生产总值(GDP)为零增长,勉强避开技术性衰退.但欧债危机削弱了法国和德国经济. [ID:nSB1546494][ID:nSB1547118]

这报告加重了有关原油需求前景更为黯淡的忧虑,继上周中国公布疲弱的工业生产数据之后,原油需求前景一直令投资人不安.

美国石油协会(API)周二公布,在截至5月11日一周,美国原油库存大幅增加660万桶,远多于路透调查预期的增加170万桶.