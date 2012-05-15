〔国际油市〕NYMEX原油期货在盘后扩大跌幅,因API称美国原油库存大增

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
* 美国经济数据好坏不一,直指增长放缓
* 德国今年第一季GDP意外增长,但欧元区经济同期持平
* 希腊政局动荡持续打压市场
* 路透调查:上周美国原油库存增加,油品库存减少
路透纽约5月15日电---美国原油期货周二在盘后交易中扩大跌幅,此前美国石油协会(API)数据显示上周美国原油库存大增,增幅远多于路透调查的预期,加重对原油需求的忧虑.
原油期货连续第三天收跌,因希腊政局动荡引发对该国或退出欧元区的忧虑,此一担忧盖过了良好的德国第一季GDP数据的影响.而良莠不齐的美国经济数据直指美国经济持续增长,但速度放缓.
欧元因担忧希腊而下跌,而美元上涨,促使投资人规避诸如股市等较高风险资产及如原油和金属等大宗商品.
对欧元区的忧虑持续,周二欧盟统计局公布,欧元区第一季国内生产总值(GDP)为零增长,勉强避开技术性衰退.但欧债危机削弱了法国和德国经济. [ID:nSB1546494][ID:nSB1547118]
这报告加重了有关原油需求前景更为黯淡的忧虑,继上周中国公布疲弱的工业生产数据之后,原油需求前景一直令投资人不安.
美国石油协会(API)周二公布,在截至5月11日一周,美国原油库存大幅增加660万桶,远多于路透调查预期的增加170万桶.
API称,上周美国汽油库存减少260万桶,馏分油库存减少160万桶,两者跌幅均远多于路透调查预期的分别减少50万桶及减少60万桶.
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
中文新闻(含第三方消息) LZH (All Chinese Language News, including Third Party News)