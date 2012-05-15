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亚洲 | 2012年 5月 16日 星期三 07:08 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--5月15日

以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 (SINA.O) 51.68 -0.57 -1.09 3517459

搜狐 (SOHU.O) 43.79 -0.75 -1.68 690130

网易 (NTES.O) 56.78 +0.52 +0.92 586664

百度 (BIDU.O) 123.87 +2.04 +1.67 4262188

亚信科技 ASIA.O 11.56 +0.05 +0.43 228774

台湾

台湾积体电路 (TSM.N) 14.79 -0.29 -1.92 3451887

联电 (UMC.N) 2.49 -0.04 -1.58 1158818

日月光 (ASX.N) 4.81 -0.03 -0.62 107767

矽品精密 (SPIL.O) 5.57 -0.02 -0.36 607186

和信超媒体 (GIGM.O) 1.13 -0.04 -3.42 39564

友达 (AUO.N) 4.24 -0.05 -1.17 152894

中华电信 (CHT.N) 30.87 +0.64 +2.12 79739

台湾国际航电 (GRMN.O) 44.58 +0.22 +0.50 699879

香港

中国移动 (CHL.N) 55.63 +0.20 +0.36 268949

中国联通 (CHU.N) 16.03 -0.16 -0.99 176751

中国电信 (CHA.N) 50.80 +0.08 +0.16 16342

中芯国际 (SMI.N) 2.30 -0.09 -3.77 17411

电讯盈科 (PCCWY.PK) 3.65 +0.02 +0.55 12621

(完)

--整理 孙茉莉

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