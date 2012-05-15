《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--5月15日

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 (SINA.O) 51.68 -0.57 -1.09 3517459
搜狐 (SOHU.O) 43.79 -0.75 -1.68 690130
网易 (NTES.O) 56.78 +0.52 +0.92 586664
百度 (BIDU.O) 123.87 +2.04 +1.67 4262188
亚信科技 ASIA.O 11.56 +0.05 +0.43 228774
台湾
台湾积体电路 (TSM.N) 14.79 -0.29 -1.92 3451887
联电 (UMC.N) 2.49 -0.04 -1.58 1158818
日月光 (ASX.N) 4.81 -0.03 -0.62 107767
矽品精密 (SPIL.O) 5.57 -0.02 -0.36 607186
和信超媒体 (GIGM.O) 1.13 -0.04 -3.42 39564
友达 (AUO.N) 4.24 -0.05 -1.17 152894
中华电信 (CHT.N) 30.87 +0.64 +2.12 79739
台湾国际航电 (GRMN.O) 44.58 +0.22 +0.50 699879
香港
中国移动 (CHL.N) 55.63 +0.20 +0.36 268949
中国联通 (CHU.N) 16.03 -0.16 -0.99 176751
中国电信 (CHA.N) 50.80 +0.08 +0.16 16342
中芯国际 (SMI.N) 2.30 -0.09 -3.77 17411
电讯盈科 (PCCWY.PK) 3.65 +0.02 +0.55 12621
(完)
--整理 孙茉莉
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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