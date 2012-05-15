版本:
中国
市场报道 | 2012年 5月 16日 星期三 06:36 BJT

〔加拿大股市〕TSX综合指数跌至七个月低位,受希腊忧虑拖累

路透多伦多5月15日电---加拿大股市周二跌至七个月低位,资源类股延续本月内跌势.此前希腊称将重新选举,令市场愈加担忧该国恐将退出欧元区,并对全球市场造成影响.

TSX综合指数挫跌超过1%,加拿大资源类股跌幅领先.原材料股下挫3.4%,能源股跌1.8%,金矿股普遍下滑,多家主要黄金企业跌幅超过3%,受累于金价触及四个月低位.

"加股受到不确定性因素存在下的获利了结打击,这导致股指有些回落,"宏利资产管理有限公司投资组合咨询部门执行董事Philip Petursson指出.

多伦多证交所S&P/TSX综合指数.GSPTSE收跌145.48点或1.3%,报11,343.05点.盘中触及日低11,325.71点,为去年10月5日以来最低水平.

此乃该指数在过去10个交易日内第九次收跌,本月迄今的累计跌幅达8%.(完)

--编译 肖群英;审校 程琳

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘后........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

欧洲股市报导........[.EUCN]

英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐