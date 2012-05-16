中国副外长就卡梅伦会见达赖约见英国驻华大使

更新版 1-中国央行：防止资金脱实向虚及不合理加杠杆，实施好稳健中性货币政策
路透上海2月18日 - 中国央行周五晚间发布2016年四季度货币政策执行报告表示，下一阶段将实施好稳健中性的货币政策，更好地平衡稳增长、调结构、抑泡沫和防风险之间的关系，为供给侧结构性改革营造适宜的货币金融环境，并综合运用价、量工具和宏观审慎政策加强预调微调，调节好货币闸门，保持流动性基本稳定。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京5月15日电---中国外交部副部长宋涛周二紧急约见英国驻华大使吴思田（Sebastian Wood），就英首相卡梅伦会见达赖提出严正交涉，表示会见严重干涉了中国内政。
卡梅伦周一在伦敦会见达赖，但考虑到中国的可能反应，本次会见并未安排在唐宁街首相官邸。
中国外交部发表声明称，宋涛表示，中国要求英方充分认识英领导人“会见达赖的严重后果，采取实际行动纠正错误”。
宋涛指出，会见“严重干涉了中国内政，损害了中国的核心利益，伤害了中国人民的感情”。
英国外交部一名女发言人在伦敦表示：“英国领导人认为，他们会见谁是他们的事情，如果他们决定会见某人，并不一定代表他们赞同被会见者的观点。”（完）
--编译 张家伟;审校 王燕焜
路透上海2月18日 - 中国央行周五晚间发布2016年四季度货币政策执行报告表示，下一阶段将实施好稳健中性的货币政策，更好地平衡稳增长、调结构、抑泡沫和防风险之间的关系，为供给侧结构性改革营造适宜的货币金融环境，并综合运用价、量工具和宏观审慎政策加强预调微调，调节好货币闸门，保持流动性基本稳定。
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，防止资产价格泡沫离不开宏观审慎政策和货币政策的配合，需更好地发挥“货币政策+宏观审慎政策”双支柱政策框架的作用。
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。