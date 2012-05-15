〔全球航运〕波罗的海乾散货运价指数第五日下跌,因活动低迷

路透5月15日电---波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数.BADI周二连续第五日下跌,因大西洋和太平洋活动低迷.

波罗的海乾散货运价指数下跌2点,至1,130点.该指数衡量了铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用.

"乾散货运价指数将呈下行趋势,直到中国需求回暖,"希腊经纪公司Intermodal的George Lazaridis说.

波罗的海海岬型船运价指数.BACI升1点至1,613点.日均获利下跌2美元至8,593美元.这类船舶通常运输15万吨货物,如铁矿石和煤炭.

在小幅回升后,疲弱的中国需求令海岬型船运费承压.

RS Platou Markets分析师在报告中指出,过去数月中,中国一直在消耗铁矿石库存,因国际铁矿石价格上涨.

"由于铁矿石库存减少、近期铁矿石价格疲势和即将到来的印度季风季,我们预期这种走势会改变,海岬型船运费未来数月或微升,"RS Platou分析师说.

铁矿石船运量占到大型海岬型船舶货运量的三分之一左右,经纪商称铁矿石价格仍是影响干散货运费的一个关键因素.

波罗的海巴拿马型船运价指数.BPNI跌1%,日均获利下降130美元,至10,231美元.

船舶经纪商BRS在周报中指出,"大西洋和太平洋地区未来一周看上去仍有些进一步下跌的空间."(完)