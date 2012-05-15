〔全球航运〕波罗的海乾散货运价指数第五日下跌,因活动低迷

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透5月15日电---波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数.BADI周二连续第五日下跌,因大西洋和太平洋活动低迷.
波罗的海乾散货运价指数下跌2点,至1,130点.该指数衡量了铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用.
"乾散货运价指数将呈下行趋势,直到中国需求回暖,"希腊经纪公司Intermodal的George Lazaridis说.
波罗的海海岬型船运价指数.BACI升1点至1,613点.日均获利下跌2美元至8,593美元.这类船舶通常运输15万吨货物,如铁矿石和煤炭.
在小幅回升后,疲弱的中国需求令海岬型船运费承压.
RS Platou Markets分析师在报告中指出,过去数月中,中国一直在消耗铁矿石库存,因国际铁矿石价格上涨.
"由于铁矿石库存减少、近期铁矿石价格疲势和即将到来的印度季风季,我们预期这种走势会改变,海岬型船运费未来数月或微升,"RS Platou分析师说.
铁矿石船运量占到大型海岬型船舶货运量的三分之一左右,经纪商称铁矿石价格仍是影响干散货运费的一个关键因素.
波罗的海巴拿马型船运价指数.BPNI跌1%,日均获利下降130美元,至10,231美元.
船舶经纪商BRS在周报中指出,"大西洋和太平洋地区未来一周看上去仍有些进一步下跌的空间."(完)
--编译 梁睿雪;审校 程琳
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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