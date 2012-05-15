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中国汇市 | 2012年 5月 16日 星期三 07:27 BJT

〔中国金融〕4月外汇占款年内首降,同期财政存款增加逾4,000亿元--央行

路透上海5月16日电---中国人民银行最新数据显示,今年4月外汇占款余额为25.59万亿元人民币.据此计算,当月外汇占款下降约606亿元,为年内首次出现下降.

央行同时公布的数据显示,4月末财政性存款余额为3.12万亿元,当月增加4,343亿元,表明相近数量的流动性被从商业银行体系中抽离.

根据上述两个数据变动,可以简单推算出,在4月份市场因此减少的流动性近5,000亿元;而央行将从本周五开始下调存款准备金率,机构预计可释放资金规模在4,000亿元-5,000亿元之间.

以下为今年以来各月财政性存款及外汇占款变动情况:

1月 2月 3月 4月

财政性存款(亿元) 3,503 1,218 -4,058 4,343

外汇占款(亿元) 1,409 251 1,246 -606

外汇占款此前经常被视作向市场提供流动性的主要渠道.如果增加,则意味着注入流动性,减少则相反.(完)

参看详情,可点选中国人民银行网站(here)

--发稿 李宏薇; 审校 曾祥进

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