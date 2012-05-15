〔纽约汇市〕欧元下滑至四个月新低,因忧虑希腊前景(更新版)

(新增文末表格)

* 美元上涨,受经济数据及避险资金带动

* 欧元下跌,因希腊未能组建联合政府

* 欧元容易因危机扩散风险而下跌

路透纽约5月15日电---欧元兑美元周二下跌至四个月低点,此前希腊未能组成政府,且表示将再次举行大选,令该国可能最终退出欧元区的风险上升.

在过去六个交易日中,欧元连跌第五天,因反对希腊国际救助计划的左派政党领袖有机会在6月大选中胜出.这一前景令风险厌恶情绪抬头,德债大涨.消息令意大利和西班牙10年期公债收益率均触及6%.

受避险资金支撑的美元兑日圆亦上涨,因投资人将美国经济数据和全球其他国家的经济数据比较,认为美国经济正在复苏,尽管步伐缓慢.

CitiFX驻伦敦的汇市策略师Valentin Marinov说,尽管希腊组建联合政府失败并不令人意外,但这一结果令人忧虑"反对国际救助计划的希腊政党将获得更多支持,且可能在下一轮议会选举中得到绝大多数议席."

他补充说,如此的结果大大增加了希腊短期内将退出欧元区的机率.

欧元兑美元EUR=最新跌0.7%,至1.2732美元,盘中低见1.2720美元,此为1月18日来最低.

法国巴黎银行称,欧元的公允价值估值持续下跌至1.29美元,并补充说欧元或进一步下跌,"可能受到欧元投资收益进一步回落及政治风险高企这两个因素拖累."

周二报告显示希腊经济深陷衰退,加重欧元的跌势.投资人对希腊总统Karolos Papoulias提议组成技术型政府持谨慎态度,多数人认为这一提议不太可能被接纳,最可能的结果是进行新一轮选举.

周二希腊亦证实将偿还在5月15日到期的债券并支付利息.但消息未能令投资人放心.

尽管德国有一些好消息,该国今年第一季经济增长0.5%,但报告大致被5月德国分析师及投资人信心急剧恶化的调查所盖过.另一方面,法国第一季经济增长持平,意大利同期经济萎缩0.8%.

**美元上涨**

分析师称,美国经济数据没有阻止流向美元的资金,且带来些许扶助.

"美国数据不是很好,但如果你将美国数据和欧元区及中国数据比较,美国的经济复苏力道略强,"Commonwealth Foreign Exchange首席市场策略师Omer Esiner说.

美元商务部公布,美国4月零售销售较前月增长0.1%,3月修正后为增长0.7%.美元劳工部周二公布,美国4月消费者物价指数(CPI)较前月持平,较上年同期上涨2.3%;4月核心CPI较前月上涨0.2%,较上年同期上涨2.3%;4月民间部门每周平均实质所得持平.[US-ECI-CMN]

美国商务部周二公布,美国3月企业库存较前月增长0.3%,预估为增长0.4%.2月确认为较上月增长0.6%.[ID:nSB1547746]数据暗示美国楼市企稳.

美国经济数据推高美元兑日圆JPY=至80.33日圆的日内高位.美元兑日圆尾盘升0.5%,至80.25日圆,远高于上周触及的两个半月低位.

美元指数.DXY升至四个月高点,尾盘上涨0.8%,至81.242.

纽约梅隆银行的数据显示,周二美元是机构投资人连续第七个交易日买入最多的货币.数据也显示欧元净卖出增加.

澳元兑美元AUD=触及五个月低位,此前澳洲央行公布的5月1日政策会议记录显示,本月大幅降息50个基点,因为经济增长降温,通胀压力下降,且市场利率略有上升.[ID:nSB1545524]纽约尾盘,澳元兑美元跌0.3%,至0.9932美元.

今日 上日 当日 今年以来 2011年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

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欧元/美元 EUR= 1.2730 1.2825 -0.74 -1.66 1.2945

美元/日圆 JPY= 80.17 79.86 +0.39 +4.20 76.94

欧元/日圆 EURJPY= 102.06 102.40 -0.33 +2.51 99.56

美元/瑞郎 CHF= 0.9429 0.9362 +0.72 +0.57 0.9376

英镑/美元 GBP= 1.5992 1.6091 -0.62 +2.94 1.5535

美元/加元 CAD= 1.0066 1.0030 +0.36 -1.25 1.0193

澳元/美元 AUD= 0.9936 0.9959 -0.23 -2.83 1.0225

欧元/瑞郎 EURCHF= 1.2008 1.2009 -0.01 -1.12 1.2144

欧元/英镑 EURGBP= 0.7958 0.7967 -0.11 -4.45 0.8329

新西兰元/美元 NZD= 0.7696 0.7769 -0.94 -1.13 0.7784

美元/挪威克朗 NOK= 5.9980 5.9241 +1.25 +0.36 5.9766

欧元/挪威克朗 EURNOK= 7.6391 7.5980 +0.54 -1.28 7.7379

美元/瑞典克朗 SEK= 7.1702 7.0453 +1.77 +4.10 6.8878

欧元/瑞典克朗 EURSEK= 9.1284 9.0417 +0.96 +2.41 8.9135

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附注:上日收市价是纽约汇市2030 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)

--编译 利棣儿;审校 母红

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