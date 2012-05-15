《美债周三展望》公债价格几近持平,希腊忧虑抵消获利了结影响

(配合美债收盘与美债展望原文当日两稿合并,重发本文但内容未有调整)

* 希腊组建政府失败,6月将进行新一轮选举

* 指标美国公债收益率在触及七个月低点后上扬

* 数据显示,美国抵御住了欧债问题的影响

* 摩根大通交易亏损后市场担忧银行业

路透纽约5月15日电---美国公债价格周二收盘几无变动,因希腊动荡政局相关忧虑抵消了稍早市场锁定获利以及数据显示美国经济未受欧洲债务问题拖累的影响.

分析师和交易商表示,摩根大通(JPM.N)巨亏20亿美元致使市场担忧银行体系,也激发美国公债的买盘.

"市场越发担忧希腊.风险市场正在遭遇卖压,这令市场转而购买债券,"Raymond James资深市场分析师Ellis Phifer表示.

指标10年期公债US10YT=RR价格收盘几无变动,报99-26/32,成交量高于均值.其收益率(殖利率)报1.77%,稍早曾触及逾七个月低点.据Tradeweb显示,收益率较至少50年来最低水准1.67%仅高出10个基点.

美国股市最初录得的涨幅在尾盘减退,标准普尔500指数.SPX回落0.7%.[.NCN]

股市稍早上涨而公债下降,受一系列相对正面的美国经济数据影响.

"美国公债市场(稍早)下降,部分归因美国数据,这是合理的.数据偏向强劲," OppenheimerFunds固定收益主管Krishna Memani表示.

美国政府公布,4月零售销售基本持平,但分项数据显示潜在需求坚挺.周二公布的其他数据表明,制造业具有韧性,楼市得到改善.[ID:nSB1547310]

然而交易商和投资者表示,令投资者略感鼓舞的美国经济数据所带来的影响被希腊政局方面的不安消息抵消.

Raymond James的Phifer表示,"几乎人人都对欧洲形势不予理会."

**警惕欧洲情势**

由于距希腊再次选举至少还有一个月时间,投资者可能对投资股市和其他高风险资产仍持谨慎态度.分析师和交易商称,投资者将青睐公债和其他低风险资产,尽管美国和德国公债价格已高涨.

在希腊举行选举后九天,该国领导人未能在周二的磋商中就组建联合政府达成一致.这意味着将任命看守政府,可能在6月中旬举行新一轮选举.

在此之前,希腊将如何应对财政问题,如何确保有足够资金避免债务无序违约的疑问将一直萦绕在投资者的脑海中.违约可能引发全球危机.

"推动市场走势的因素是围绕希腊的不确定性,"纽约Williams Capital Group固定收益销售及交易主管David Coard称,"我不确定作空美债是聪明的作法."

摩根大通证券周二公布的调查显示,那些看多美国公债的投资者比例升至2月底以来的最高水平.

30年期公债US30YT=RR价格尾盘涨6/32,至101-21/32,收益率报2.92%,较周一尾盘跌1个基点.稍早30年期公债收益率连续第二个交易日测试2.92%水准,此为技术阻力位及1月中以来的最低水准.(完)

--编译 王翔琼/于春红/许娜;审校 母红/程琳

美国公债发行日程表...[USAUC/CN] 全球主要国家发债预告...[D/DIARYCN]

美债每日展望...........[US/OCN] 欧元区公债市场.........[GVD/EURCN]

美国现货公债...........[US/NCN] 英国公债市场...............[GB/CN]

美国MBS市场............[MTG/CN] 日本公债市场...............[JP/CN]

伦敦美债...............[US/LCN] 东京美债..................[US/TCN]

美国公司债市场.........[USC/CN] 韩国债市...................[KR/CN]

台湾债市................[TW/CN] 台债本周展望..............[TW/OCN]

中国债市................[CN/CN] 利率或央行相关报导...[INT|CEN-CMN]

美国指标公债报价.....<0#USBMK=> 欧元区指标公债报价......<0#EUBMK=>