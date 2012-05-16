昂山素季称制裁仍是缅甸政改推动力

(本文由路透中文网编译提供)

路透华盛顿5月15日电---缅甸反对派领袖昂山素季周二称，美国暂停而非全面解除对缅甸的制裁，会迫使缅甸政府继续推进政治改革。

昂山素季通过视频会议对华盛顿一个集会活动表示：“只要美国民众认为当前这样做是正确的，我也不会反对暂停制裁。”

“我认为，制裁对促使（缅甸）政府进行变革发挥了有效作用，”她说。

缅甸举行历史性的议会补选后，昂山素季和她所领导的全国民主联盟（NLD）的另外42名成员本月在议会就职。

昂山素季称，对于缅甸刚刚开始的改革，美国暂停制裁是“发出强烈信息予以支持的一种方式”，但也保留了回旋余地。过去二十年，鉴于缅甸严厉的军方统治，美国和欧盟对该国实施了制裁。

“人们对缅甸的情况过于乐观，”她在庆祝美国前总统乔治·布什的自由收藏馆（Freedom Collection）集会活动上警告称。参加集会的有来自世界各地的知名异见人士和民主运动人士。

昂山素季是诺贝尔和平奖获得者，过去20年中的多数时间她都被软禁在家。她指出，只有军方领导人“坚定且正式”承诺进行民主化，缅甸改革才不可逆转。

美国已在逐步解除1990-2008年期间对缅甸实施的一些经济制裁，允许国际金融机构对该国进行技术性援助，同时也为非营利项目的金融交易放行。（完）