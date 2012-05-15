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亚洲 | 2012年 5月 16日 星期三 07:54 BJT

全球外汇市场5月16日主要消息

(除特别说明外,均为GMT时间)

5月15日(二)

2350 - 日本3月机械订单

5月16日(三)

0030 - 澳洲5月消费者信心指数

0130 - 澳洲第一季薪资价格指数

0800 - 意大利3月贸易收支

0830 - 英国4月请领失业金人数

0830 - 英国3月按国际劳工组织(ILO)标准计算的失业率

0830 - 英国3月平均所得

0900 - 欧元区3月未经季节调整贸易收支

0900 - 欧元区4月消费者物价调和指数(HICP)终值

0900 - 瑞士5月ZEW投资者信心指数

0930 - 英国央行发布通胀报告

1100 - 美国上周抵押贷款指数和再融资指数

1230 - 美国4月房屋开工和建筑许可年率

1300 - 欧洲央行总裁德拉吉和执委会成员冈萨雷斯-帕拉莫出席货币政策研讨会

1300 - 世界银行行长佐利克发表演讲.

1315 - 美国4月工业生产和产能利用率

1400 - 美国联邦储备理事会(美联储,FED)银行监督和监管部门主管Michael Gibson在众议院金融服务委员会作证.

1630 - 美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德发表演讲.

1800 - 美联储公布4月24-25日联邦公开市场委员会(FOMC)会议纪录.

1800 - 美国财政部国际事务次长布雷纳德在众议院金融服务委员会作证.

-- - -欧盟竞争力执委阿尔穆尼亚在欧洲央行货币政策学术研讨会上演讲.

2245 - 新西兰第一季生产者物价指数(PPI)投入物价

2350 - 日本第一季国内生产总值(GDP)

2350 - 日本投资海外债券和外资投资日本股票

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 肖群英;审校 程琳

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]

--台湾....[TW/DIARYCN]

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