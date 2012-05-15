全球外汇市场5月16日主要消息

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
(除特别说明外,均为GMT时间)
5月15日(二)
2350 - 日本3月机械订单
5月16日(三)
0030 - 澳洲5月消费者信心指数
0130 - 澳洲第一季薪资价格指数
0800 - 意大利3月贸易收支
0830 - 英国4月请领失业金人数
0830 - 英国3月按国际劳工组织(ILO)标准计算的失业率
0830 - 英国3月平均所得
0900 - 欧元区3月未经季节调整贸易收支
0900 - 欧元区4月消费者物价调和指数(HICP)终值
0900 - 瑞士5月ZEW投资者信心指数
0930 - 英国央行发布通胀报告
1100 - 美国上周抵押贷款指数和再融资指数
1230 - 美国4月房屋开工和建筑许可年率
1300 - 欧洲央行总裁德拉吉和执委会成员冈萨雷斯-帕拉莫出席货币政策研讨会
1300 - 世界银行行长佐利克发表演讲.
1315 - 美国4月工业生产和产能利用率
1400 - 美国联邦储备理事会(美联储,FED)银行监督和监管部门主管Michael Gibson在众议院金融服务委员会作证.
1630 - 美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德发表演讲.
1800 - 美联储公布4月24-25日联邦公开市场委员会(FOMC)会议纪录.
1800 - 美国财政部国际事务次长布雷纳德在众议院金融服务委员会作证.
-- - -欧盟竞争力执委阿尔穆尼亚在欧洲央行货币政策学术研讨会上演讲.
2245 - 新西兰第一季生产者物价指数(PPI)投入物价
2350 - 日本第一季国内生产总值(GDP)
2350 - 日本投资海外债券和外资投资日本股票
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 肖群英;审校 程琳
全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]
全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]
新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]
美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]
金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]
重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]
--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]
--台湾....[TW/DIARYCN]
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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