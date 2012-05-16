〔中国新债〕中信银行5+5年期品种次级债初设利率区间为4.9%-5.4%--IFR

中国央行报告：防止资产价格泡沫，宏观审慎政策与货币政策配合发力
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，防止资产价格泡沫离不开宏观审慎政策和货币政策的配合，需更好地发挥“货币政策+宏观审慎政策”双支柱政策框架的作用。
路透5月16日电---据汤森路透旗下IFR报导，据悉，中信银行(601998.SS)(0998.HK)总额不超过200亿元人民币（31.7亿美元）次级债券正在路演。消息人士表示，5+5年期品种初设利率区间为4.9%-5.4%；而10+5年期品种初设利率区间则为5.2%-5.7%。
“这个利率区间不是很吸引人，我估计后期可能会有所调高。”一位投资人表示。
目前，中信银行已委任中金和中信证券(600030.SS)(6030.HK)担任联席主承销商，预计将于5月底或6月初发行。发行人主体信用评级为AAA级。
2011年7月，中信银行曾完成了A+H股配股融资。截至2011年三季度末，中信银行资本充足率12.83%，核心资本充足率10.43%，符合监管要求。(完)
浏览IFR更多中文报导，请点选(www.ifr-china.com/info)
--整理 曾祥进; 审校 林高丽
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，防止资产价格泡沫离不开宏观审慎政策和货币政策的配合，需更好地发挥“货币政策+宏观审慎政策”双支柱政策框架的作用。
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，将进一步协调明确税收、会计、审计等配套政策，推动丰富外汇风险对冲工具，稳步推动市场基础设施跨境合作，进一步增强境外机构投资者的投资便利性，全面、稳妥地推进银行间债券市场对外开放。