〔中国新债〕中信银行5+5年期品种次级债初设利率区间为4.9%-5.4%--IFR

路透5月16日电---据汤森路透旗下IFR报导，据悉，中信银行(601998.SS)(0998.HK)总额不超过200亿元人民币（31.7亿美元）次级债券正在路演。消息人士表示，5+5年期品种初设利率区间为4.9%-5.4%；而10+5年期品种初设利率区间则为5.2%-5.7%。

“这个利率区间不是很吸引人，我估计后期可能会有所调高。”一位投资人表示。

目前，中信银行已委任中金和中信证券(600030.SS)(6030.HK)担任联席主承销商，预计将于5月底或6月初发行。发行人主体信用评级为AAA级。

2011年7月，中信银行曾完成了A+H股配股融资。截至2011年三季度末，中信银行资本充足率12.83%，核心资本充足率10.43%，符合监管要求。(完)

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