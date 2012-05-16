〔货币市场〕短期融资指标有所上升,受希腊退出欧元区忧虑推动

路透纽约5月15日电---随着希腊退出欧元区的忧虑升温,一些短期融资市场指标反映出银行借款利率有上升趋势,但融资成本仍低于去年末达到的水平.

欧洲债务危机突然加剧,因希腊可能退出欧元区.

同时,评级机构穆迪正在进行的信用评级检视料引发大面积的银行评级调降.这将令融资成本提高,并导致欧洲一些次级银行债券被降级至垃圾级别.

"稍长期的融资风险有所加剧,"瑞士信贷驻纽约利率分析师Ira Jersey说.他指出,这些忧虑所反映的是"对未来的预期,而非现在的实际情况."

两年期利率互换合约利差USD2YTS=TWEB周二达到1月10日以来最阔,扩阔0.75基点至38.25基点,在5月初在27.75基点.该利差反映了银行交易对手风险.

2013年初到期合约的Libor-OIS利差亦升至50.2基点,周一为49.3基点,一周前为41.6基点.该利差被视作银行放贷意愿的衡量指标.

其他短期融资指标相对持稳,因央行贷款操作继续在短期内为银行业提供支持.

欧洲央行在长期再融资操作(LTRO)中贷出逾1万亿欧元的三年期贷款.该流动性挹注举措令去年底曾打击银行业的融资忧虑大为缓解.

"欧洲的银行业仍握有欧洲央行LTRO操作提供的大量现金,因此不太可能有大的融资需求,因此近期的违约风险不大."Jersey说.

伦敦银行间三个月期拆放款利率(Libor)USD3MFSR=周二持于0.46585%,较上周末的0.46685%下降.(完)