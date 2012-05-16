〔日本能源〕政府将帮助东京电力取得澳洲天然气田权益--日经

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
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路透5月16日电---日本经济新闻报导称,日本政府与国内企业将联手以约3,500亿日圆(43.7亿美元)购买澳洲一块天然气田的10%权益,之前东京电力一直计划单独投资这一项目.
该报称,位于西澳的Wheatstone LNG项目预计从2016年底开始年产890万吨液化天然气(LNG).
因福岛核电站事故后面临财务困难,东京电力取消了原来的单独投资计划.日经称,日本政府同意与国内行业巨头三菱商事(8058.T)和日本邮船(9101.T)共同向东京电力提供支持.
日本经济新闻称,公共银行及私人银行亦将出资33亿美元左右为这笔交易融资.
东京电力预计将在本月底之前作出最后决定.该公司已经获得了从该项目每年采购310万吨液化天然气的权力.
据日经报导,交易完成后从该项目获得的天然气将会增至每年420万吨.(完)
--编译 郑茵;审校 张涛
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