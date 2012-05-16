〔中国企业〕光明食品正寻求6.8亿英镑贷款,为Weetabix收购案融资--IFR

中日贸易：中国罕见地同日方洽商出售一小批玉米给三菱商事--消息
路透北京/芝加哥2月17日 - 两位消息人士周五称，中国粮油食品进出口(集团)有限公司(COFCO)正在洽谈，向日本贸易公司三菱商事出售一小批玉米船货。对于中国来说，向国外出售谷物十分罕见。
路透5月16日电---据汤森路透旗下IFR报导，消息人士透露，中国国有企业光明食品集团正寻求总计6.8亿英镑的贷款，以为其收购英国食品生产商Weetabix的60%股权一案提供融资。
据消息人士称，6.8亿英镑中的5亿英镑将通过股东贷款的形式注入Weetabix。光明食品则将以公司贷款的方式来筹措这6.8亿英镑。
一些银行已经受邀参与整体的6.8亿英镑贷款案，另外一些银行则受邀参与1.8亿英镑的贷款部分。
“借款人要求有多种融资架构和选项。”一位消息人士表示。
据早前的报导，超过10家银行已经出价希望参与该案。
另一位消息人士称，主办行委托书预计最早将在下周末公布。多位消息人士还指出，贷款期限尚未明确，但多数投标银行都以三年期报价。
价码据闻要高于去年10月光明食品获得的3.15亿美元三年期贷款案，那笔融资是为了支持集团收购Manassen Foods Australia的控股权。
上次融资案是透过光明食品澳洲分公司进行，包含所有费用的价码为210个基点，利率为较伦敦银行间拆放款利率（LIBOR）加码170个基点。参贷银行包括中国国家开发银行、澳洲联邦银行、Rabobank、三井住友银行和西太平洋银行。
在那之前，光明食品还曾于2011年2月募集1.62亿新西兰元的等值三年期和四年期贷款，以支应其以8,200万美元收购新西兰奶制品加工商Synlait的51%股权。
消息人士称，还将有另一笔独立的融资安排，以为目标公司的债务提供再融资，该贷款将在英国筹集。去年11月，Weetabix对其约7亿英镑贷款的条件进行修改，将之延期两年。
据路透报导，Weetabix作价约为12亿英镑（19.4亿美元）。在光明食品完成对Weetabix多数股权的收购后，私募股权投资公司Lion Capital和Weetabix的管理层将拥有剩余的40%股权。(完)
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--整理 曾祥进; 审校 林高丽
路透北京/芝加哥2月17日 - 两位消息人士周五称，中国粮油食品进出口(集团)有限公司(COFCO)正在洽谈，向日本贸易公司三菱商事出售一小批玉米船货。对于中国来说，向国外出售谷物十分罕见。
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