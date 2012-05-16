〔欧洲政经〕梅克尔与奥朗德承诺合作研究经济成长策略

路透柏林5月15日电---法国新任总统奥朗德和德国总理梅克尔周二承认在如何刺激经济增长上存在分歧,但均承诺会在下月欧盟峰会前联合找出解决办法.

此次两位首脑会晤受到密切关注,外界希望看看他们在如何解决欧债危机的问题上能不能真枪实弹.

奥朗德在选战期间曾强烈抨击梅克尔坚持严厉的撙节立场.梅克尔则是支持奥朗德的竞争对手萨科齐.

在其他南欧国家支持下,奥朗德曾誓言要将重点转移到经济成长,并重新协商年内稍早梅克尔与其他欧盟领导人达成的新预算规定,此举被德国视为禁忌.

奥朗德在与梅克尔联合举行的新闻发布会上称:"我在选战期间说过,现在作为总统还要再说一遍,我希望重新协商已经达成的协议,以将经济成长纳入其中."

欧债危机期间梅克尔与萨科齐紧密合作,为两人赢得"梅科齐"(Merkozy)的昵称.有人将新的德法首脑组合称作是"梅朗德"(Merkollande).两人周二慎重的搁置分歧,希望传递出团结一致的信号.

梅克尔称:"经济成长必须要让人民感受到.这就是我很乐意讨论刺激成长的各种不同构想的原因."

两人表示,目标是在6月底举行的欧盟峰会上做出联合提议.(完)