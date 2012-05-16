《中国报摘》--中国证券报5月16日

* 头版头条:

--在年内中国第二次降准利好刺激下,本周前两个交易日银行间市场资金面大幅改善,各期限资金利率连续下行.其中标杆品种七天期质押式回购加权平均利率CN7DRP=CFXS 创下两个月新低.

* 其他:

--家电行业人士预计,高能效节能家电产品有望获得补贴,这将成为家电下乡、以旧换新等激励政策之后家电行业新的"发动机".

--中国人民银行数据显示,4月金融机构外汇占款余额为25.59万亿元人民币,较3月减少605.71亿元,为年内首次负增长.分析人士表示,未来根据外汇占款增长情况,央行仍可能继续下调存款准备金率,但资本外流可能掣肘其降息决策.

--美国财政部月度资本流动报告显示,今年3月中国增持147亿美元美国国债,持有规模增至1.1699万亿美元,仍是美国国债的全球最大单一持有国.

--上海市货币信贷运行情况显示,4月上海个人住房贷款跌幅扩大.

--华润深国投信托有限公司获得股指期货交易业务资格.为继华宝信托之后,第二家获得该项业务资格的信托公司.

--交通银行(601328.SS)(3328.HK)称,其非公开发行A股和H股股票方案已获中国银监会核准.(完)

--整理 李宏薇; 审校 曾祥进

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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