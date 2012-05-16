《中国报摘》--中国证券报5月16日

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 郑茵 审校 李春喜)
* 头版头条:
--在年内中国第二次降准利好刺激下,本周前两个交易日银行间市场资金面大幅改善,各期限资金利率连续下行.其中标杆品种七天期质押式回购加权平均利率CN7DRP=CFXS 创下两个月新低.
* 其他:
--家电行业人士预计,高能效节能家电产品有望获得补贴,这将成为家电下乡、以旧换新等激励政策之后家电行业新的"发动机".
--中国人民银行数据显示,4月金融机构外汇占款余额为25.59万亿元人民币,较3月减少605.71亿元,为年内首次负增长.分析人士表示,未来根据外汇占款增长情况,央行仍可能继续下调存款准备金率,但资本外流可能掣肘其降息决策.
--美国财政部月度资本流动报告显示,今年3月中国增持147亿美元美国国债,持有规模增至1.1699万亿美元,仍是美国国债的全球最大单一持有国.
--上海市货币信贷运行情况显示,4月上海个人住房贷款跌幅扩大.
--华润深国投信托有限公司获得股指期货交易业务资格.为继华宝信托之后,第二家获得该项业务资格的信托公司.
--交通银行(601328.SS)(3328.HK)称,其非公开发行A股和H股股票方案已获中国银监会核准.(完)
--整理 李宏薇; 审校 曾祥进
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
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以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 100.52 -0.30 -0.30 1469339 京东 29.85 -0.38 -1.26 7080140 新浪 75.62 -0.76 -1.00 953604 搜狐 39.35 +0.10 +0.25 386599 网易 297.25 -1.48 -0.50 1960172 百度 185.17 +0.23 +0.12 1623035 台湾 台湾积体电路
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。